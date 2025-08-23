Bihar SIR: वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष की घेराबंदी, बीजेपी नेता गांव-गांव जाकर जुटा रहे जानकारी

Bihar SIR: बिहार के दरभंगा में जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पदयात्रा कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने इसे सिरे से खारिज करते हुए SIR प्रक्रिया पर विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया है. दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता एवं BLA-1 संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने भाजपा दरभंगा पूर्वी के जिलाध्यक्ष विनय पासवान और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कई गांवों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात कर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण, नए नाम जोड़ने, मृत और डुप्लीकेट नाम हटाने तथा गलतियों के सुधार की जानकारी ली.

संजय सिंह ने कहा विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं

संजय सिंह ने कहा, आज विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है. इसी वजह से वे वोट चोरी का झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं. मैंने सभी वर्गों और समुदायों के मतदाताओं से बात की है. अब तक किसी ने यह शिकायत नहीं की है कि उनका नाम जबरदस्ती काट दिया गया हो. लोग अपने कागजात देकर पूरी तरह संतुष्ट दिखे हैं. उन्होंने आगे बताया कि अलीनगर के मुसहर बहुल मोहल्ले और मुस्लिम बहुल बूथों पर भी लोग संतुष्ट हैं और नाम काटने की कोई शिकायत नहीं मिली है.

विनय पासवान का विपक्ष पर हमला

वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष विनय पासवान ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, जब चौकीदार सजग होता है तो चोरों में हाहाकार मचता है. आज चारा घोटाले करने वालों का कुनबा और बोफोर्स में शामिल परिवार वोट चोरी का आरोप लगाकर जनता को गुमराह करना चाहता है. लेकिन जनता सब देख रही है. भाजपा की डबल इंजन सरकार हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है. इसी बौखलाहट में विपक्ष यह नया मुद्दा गढ़ रहा है.

मतदाता पुनरीक्षण की स्थिति

चुनाव आयोग के अनुसार 24 जून तक जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 30,03,167 थी। इनमें से 27,70,886 फॉर्म बीएलओ के माध्यम से और 28,966 फॉर्म ऑनलाइन प्राप्त हुए. इस प्रकार कुल 27,99,852 (93.22%) मतदाताओं से फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 2,03,315 मतदाताओं से विभिन्न कारणों से फॉर्म नहीं मिल सके। दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 सितम्बर तय की गई है.

इनपुट: मुकेश कुमार

