पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन और 'सेवा संकल्प अभियान' पर सियासी घमासान, विपक्ष ने साधा निशाना

उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के स्तर से यह कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यक्रम बता रही है. सुनने में आया है कि सरकार के कोष से खर्च किए जाएंगे और सरकार के कोष का कहीं ना कहीं वाहवाही बीजेपी लेगी, यह कौन सी सोच है? राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ने कहा कि भारतवर्ष में 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी/रोजगार की बात किया था, 24 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए था, लगभग 10.5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके घरों में दीप जलना बंद हो गए हैं, उनके लिए कब सरकार की सोच सामने आएगी, यह स्पष्ट करना चाहिए.