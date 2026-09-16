पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन और 'सेवा संकल्प अभियान' पर सियासी घमासान, विपक्ष ने साधा निशाना

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन 17 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार को है. इस मौके पर बीजेपी देशभर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है. इसे मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने से भी जोड़ा गया है. इसके तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जाएगा. इस दौरान जन्मदिन पर देश के अलग-अलग हिस्सों में सेवा और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम होंगे. बीजेपी ने लोगों से घरों में 'आशीर्वाद का दीया' जलाने की अपील की है.
बिहार बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान जो 17 सितंबर से शुरू होकर के 17 अक्टूबर तक चलेगा. 17 सितंबर की शाम के 7 बजे पूरे देश के अंदर और बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से खेल परिसर में लगभग 25 से 50 हजार दीया जलाए जाएंगे. इस प्रकार से हमारे विधायक, सांसद, बिहार सरकार के मंत्री, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी दरभंगा के स्टेडियम में 25,000 दीये जलेंगे.
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने लगातार 25 वर्षों तक मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर बिना छुट्टी लिए जनता के लिए काम किया है, इसलिए हम सब उनका सम्मान कर रहे हैं. उनके जन्मदिन पर हम लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और पूरे देश में, पूरे बिहार में अनेकों जगह पर सांसद और मंत्रियों की ओर से यह कार्यक्रम किया जा रहा है.
राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दीप प्रज्वलित करने की बात सामने आ रही है. एजाज अहमद ने सरकार पर निशाना साधते हुए सबसे पहले बिहार में जो 45 लाख के करीब बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं, उनके परिवार की स्थिति को भी देखना चाहिए. अगर संवेदनशील सरकार होती, तो इस मामले में गंभीरता दिखाती. दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में जो खर्च होते, वो बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने का काम करती.
उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के स्तर से यह कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यक्रम बता रही है. सुनने में आया है कि सरकार के कोष से खर्च किए जाएंगे और सरकार के कोष का कहीं ना कहीं वाहवाही बीजेपी लेगी, यह कौन सी सोच है? राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ने कहा कि भारतवर्ष में 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी/रोजगार की बात किया था, 24 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए था, लगभग 10.5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके घरों में दीप जलना बंद हो गए हैं, उनके लिए कब सरकार की सोच सामने आएगी, यह स्पष्ट करना चाहिए.
जदयू एमएलसी भारतीय मेहता ने कहा कि बहुत सौभाग्य की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी आबादी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त है. लोकतंत्र में कोई भी जनता के आशीर्वाद से किसी पद पर होता है. निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म प्रधानमंत्री हैं, तो यह बयां करता है कि पूरे देश का आशीर्वाद और साथ उनके साथ है.
कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रतिमा कुमारी ने कहा कि देश की जनता भूली नहीं है. जब पूरा देश कोरोना की त्रासदी से परेशान था, तो बीजेपी की सरकार दवा के बदले देश के लोगों को कहा कि थाली और ताली बजा के कोरोना को खत्म कीजिए. उन्होंने कहा कि देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है. नौजवान सड़कों पर हैं, रोजगार के लिए रोज आंदोलन कर रहे हैं. देश के अंदर रोज पेपर लीक हो रहा है. नौकरियों के लिए जवान डंडे खा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री आशीर्वाद का दीया जलवा रहे हैं.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव