24 अगस्त को आएगा झारखंड में सियासी तूफान! रिम्स 2 की चिन्हित जमीन पर जब हल चलाएंगे चंपई सोरेन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2887693
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

24 अगस्त को आएगा झारखंड में सियासी तूफान! रिम्स 2 की चिन्हित जमीन पर जब हल चलाएंगे चंपई सोरेन

Jharkhand News: नगड़ी जमीन बचाव संघर्ष समिति ने आह्वान किया है कि 24 अगस्त को रिम्स 2 की चिन्हित जमीन पर चंपई सोरेन हल चलाएंगे. बीजेपी नेता चंपई सोरेन की प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 19, 2025, 01:03 PM IST

Trending Photos

चंपई सोरेन (File Photo)
चंपई सोरेन (File Photo)

Jharkhand News: बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने 24 अगस्त को रांची के नगड़ी गांव में रिम्स 2 के लिए चिन्हित की गई जमीन पर हल चलाने का आह्वान किया है. यह कदम नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के समर्थन में उठाया जा रहा है, जो किसानों की उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण का विरोध कर रही है. चंपई सोरेन ने कहा कि यह लड़ाई जल, जंगल और जमीन को बचाने की एक लंबी ऐतिहासिक लड़ाई का हिस्सा है. उन्होंने बाबा तिलका मांझी के 1763 के साम्राज्यवादी संघर्ष का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय हमेशा से अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ता रहा है.

बिना अधिग्रहण खेती रोकी गई- चंपई सोरेन 
झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि नगड़ी में किसानों ने पिछले साल तक खेती की थी, लेकिन अब उस जमीन पर तार की बाड़ लगाकर उन्हें जाने से रोक दिया गया है. ग्रामीणों के अनुसार, जमीन का कोई अधिग्रहण नहीं हुआ है और न ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया है. बीजेपी नेता ने कहा कि खेती पर निर्भर किसानों को भूमिहीन नहीं किया जा सकता. यह नियम के खिलाफ है. उन्होंने संबंधित विभाग से यह जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की कि कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया है.

भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन
चंपई सोरेन ने आगे कहा कि इस मामले में 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून और ग्राम सभा के नियमों का पालन नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि नगड़ी की जमीन बहुत उपजाऊ है और साल में तीन फसलें दे सकती है. चंपई सोरेन ने कहा कि जब स्मार्ट सिटी के लिए हजारों एकड़ बंजर जमीन खाली पड़ी है, तो किसानों की उपजाऊ जमीन ही क्यों ली जा रही है?

शिबू सोरेन का जिक्र
बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने झारखंड में लगातार बदल रही डेमोग्राफी पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि गुरुजी (शिबू सोरेन) ने जिस जंगल-जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, आज उसी जमीन पर बिल्डर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: रांची में रिम्स-टू की जमीन को लेकर सियासत गरमाई, 24 अगस्त को हल जोतेंगे चंपई सोरेन

विरोध प्रदर्शन की तैयारी में चंपई सोरेन
चंपई सोरेन ने कहा कि 24 अगस्त, 2025 को सैकड़ों की संख्या में हल लेकर किसान और आदिवासी समुदाय के लोग नगड़ी पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कि वे रिम्स 2 के निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनका विरोध केवल किसानों की जमीन को अनुचित तरीके से लेने के खिलाफ है. 

रिपोर्ट: कामरान जलीली

यह भी पढ़ें:नेमार गांव में CM हेमंत सोरेन को याद आया बचपन, भावुक होकर किया ये काम

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

RIMS 2Champai SorenJharkhand news

Trending news

RIMS 2
24 अगस्त को आएगा सियासी तूफान! रिम्स 2 की चिन्हित जमीन पर जब हल चलाएंगे चंपई सोरेन
Umair Khan
वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य बिहार की जनता को जागरूक करना : उमैर खान
Pawan Singh
लोकसभा चुनाव में तनातनी और विधानसभा से ठीक पहले सुलह, मुलाकात के आखिर क्या मायने?
Dilip Jaiswal
'राजनीति कोई दुकानदारी नहीं है', वोट अधिकार यात्रा पर दिलीप जायसवाल का तंज
Bihar Cabinet Meeting
Patna: नीतीश कैबिनेट मीटिंग में 16 एजेंडे पास, राजगीर और वैशाली के लिए बड़ा ऐलान
jehanabad crime
Jehanabad News: तीन दिन से लापाता पूर्व मुखिया के भाई का तलाब में मिला शव
Muzaffarpur News
इतना बड़ा जनाजा! आखिर मुजफ्फरपुर में ये क्या हो गया, CM नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान
Bihar Crime News
बेगूसराय में बदमाशों के हौंसले बुलंद! युवक का अपहरण करके हत्या, शव को तेजाब से जलाया
Begusarai News
कमरे में सो रही थी महिला, जब परिवार वालों ने दरवाजा खोला तो फंदे से लटका मिला शव
Voter Adhikar Yatra
Vote Adhikar Yatra Live Update: जनता जागरूक है और यहां से लोकतंत्र को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा, वोटर अधिकार यात्रा में बोले तेजस्वी
;