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राज्यसभा चुनाव से पहले 'इफ्तार पॉलिटिक्स' ने बदला समीकरण, राजद और AIMIM आए साथ

Bihar Rajya Sabha Election 2026: बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के चुनाव से ठीक पहले राजद और एआईएमआईएम के बीच नजदीकियां बढ़ गई हैं. तेजस्वी यादव ने अख्तरुल ईमान की इफ्तार दावत में शामिल होकर समर्थन की अपील की थी. इसके बाद एआईएमआईएम ने औपचारिक घोषणा कर दी कि उनके सभी विधायक भाजपा को हराने के लिए राजद उम्मीदवार का समर्थन करेंगे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 15, 2026, 08:05 PM IST

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IP गुप्ता, तेजस्वी यादव और AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान
IP गुप्ता, तेजस्वी यादव और AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार की राजनीति में 'दावत-ए-इफ्तार' अक्सर बड़े बदलावों और रणनीतियों का केंद्र रही है. सोमवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले रविवार की शाम को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. मौका था एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान के सरकारी आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी का. इस इफ्तार में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद (RJD) नेता तेजस्वी यादव विशेष रूप से शामिल हुए. इस मुलाकात को केवल एक सामाजिक शिष्टाचार के रूप में नहीं, बल्कि राज्यसभा की पांच सीटों के लिए होने वाले चुनाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा. तेजस्वी यादव का अख्तरुल ईमान के घर पहुंचना इस बात का संकेत था कि विपक्ष भाजपा को रोकने के लिए हर संभव छोटे-बड़े दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है.

इफ्तार के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए. उन्होंने कहा कि वे अख्तरुल ईमान के निमंत्रण पर यहां पहुंचे हैं और उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम पार्टी से समर्थन मांगा है. तेजस्वी ने धर्मनिरपेक्षता का कार्ड खेलते हुए विश्वास जताया कि सभी धर्मनिरपेक्ष दल एक साथ आएंगे. उन्होंने कहा कि सोमवार को होने जा रहे चुनाव में विपक्षी एकजुटता के जरिए भाजपा को परास्त किया जाएगा. तेजस्वी का यह बयान उन कयासों को बल दे रहा था कि वोटों के गणित को अपने पक्ष में करने के लिए राजद ने एआईएमआईएम के साथ अपनी दूरियों को फिलहाल किनारे रख दिया है.

इफ्तार के दौरान शुरुआत में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अपने पत्ते नहीं खोले थे. उन्होंने पहले यह कहा था कि पार्टी के विधायकों का रुख सोमवार सुबह 11 बजे ही साफ होगा, जिससे राजनीतिक गलियारों में सस्पेंस गहरा गया था. हालांकि, बाद में मीडिया से औपचारिक बातचीत में उन्होंने राजद के पक्ष में बड़ा एलान कर दिया. अख्तरुल ईमान ने स्पष्ट किया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से गहन चर्चा हो चुकी है और अब यह निर्णय लिया गया है कि एआईएमआईएम के सभी विधायक राज्यसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार का समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा कि यह फैसला भाजपा जैसी ताकतों को रोकने और धर्मनिरपेक्षता को मजबूती देने के उद्देश्य से लिया गया है.

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एआईएमआईएम के समर्थन के बाद राजद उम्मीदवार की स्थिति अब और अधिक मजबूत दिखाई दे रही है. बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में हर एक वोट की कीमत बढ़ गई है. अख्तरुल ईमान और तेजस्वी यादव की इस मुलाकात और उसके बाद आए समर्थन के एलान ने यह साफ कर दिया है कि बिहार का राजनीतिक मिजाज अब ध्रुवीकरण की दिशा में बढ़ रहा है. विपक्ष अब इस एकजुटता के सहारे सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है. सोमवार की सुबह होने वाली वोटिंग अब यह तय करेगी कि तेजस्वी यादव का यह 'इफ्तार पॉलिटिक्स' कितना कारगर साबित होता है और राज्यसभा के गलियारों में बिहार से कौन से नए चेहरे दस्तक देते हैं.

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