निकाय चुनाव से पहले ओवैसी का 'पावर प्ले': पाकुड़ के पूर्व विधायक अकिल अख्तर ने थामा AIMIM का दामन, हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने दिलाई सदस्यता

Jharkhand Nikay Chunav 2026: झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा के बीच पाकुड़ से बड़ी सियासी हलचल सामने आई है. पूर्व विधायक अकिल अख्तर ने अपने पुत्र अफिफ अमसल और समर्थकों के साथ असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण कर ली है. हैदराबाद में ओवैसी ने उन्हें पार्टी जॉइन कराई, जिसके बाद पाकुड़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया.
Jharkhand Nikay Chunav 2026: एक दिन पहले ही झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तारीख घोषित की है. 23 फरवरी को निकाय चुनाव के लिए पूरे राज्य में एक साथ मतदान कराए जाएंगे तो 27 फरवरी को मतों की गिनती होगी. निकाय चुनाव का ऐलान होते ही झारखंड के पाकुड़ से बड़ी खबर आ रही है. यहां पूर्व विधायक अकिल अख्तर ने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले एआईएमआईएम का दामन थाम लिया है. पाकुड़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने अकिल अख्तर का जोरदार स्वागत किया. हैदराबाद में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अकिल अख्तर और उनके बेटे अफिफ अमसल को पार्टी की सदस्यता दिलाई.
पूर्व विधायक अकिल अख्तर अपने पुत्र अफिफ अमसल सहित दर्जनों लोगों के साथ पार्टी का दामन थामा है. पाकुड़ आने के बाद सदर प्रखंड के इसाकपुर में कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अकील अख्तर और उनके बेटे का जोरदार स्वागत किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही.
बताते चलें कि अकिल अख्तर झारखंड की राजनीति में एक जाना-माना नाम रहे हैं. उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने साल 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर पाकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा का सफर तय किया था.
इसके बाद वे आजसू और समाजवादी पार्टी में भी रहे थे. अब उन्होंने एआईएमआईएम का दामन थामा है. राजनीतिक हलकों में इसे एआईएमआईएम के लिए बड़ा माइलेज माना जा रहा है.
रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक