Bihar Chunav 2025: जब BJP की रैली में होने लगे धमाके, PM मोदी ने मंच से बचाई थीं हजारों जिंदगियां, अब फिर मंडरा रहा वही काला साया!
Bihar Chunav 2025: जब BJP की रैली में होने लगे धमाके, PM मोदी ने मंच से बचाई थीं हजारों जिंदगियां, अब फिर मंडरा रहा वही काला साया!

Bihar Assembly Election 2025: तीन पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने से बिहार चुनाव पर खतरा मंडरा लाने लगा है. लोगों को 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुई नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली याद आ रही है. इस दिन पटना में कुल 8 बम धमाके हुए जिसमें से 5 तो गांधी मैदान के अंदर थे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:20 PM IST

पटना हुंकार रैली
Terrorist In Bihar Before Assembly Election 2025: बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावों से पहले प्रदेश पर आतंकवाद का काला साया मंडराने लगा है. पटना पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, पाकिस्तान के तीन खूंखार आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस चुके हैं. तीनों का संबंध जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन है. पुलिस ने तीनों आतंकियों की फोटो जारी करते हुए पूरे प्रदेश में अलर्ट घोषित कर दिया है. लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें. तीन पाकिस्तानी आतंकियों के घुसने से बिहार चुनाव पर खतरा मंडरा लाने लगा है. पुलिस अलर्ट के साथ लोगों को 2013 की गुजरात के तत्‍कालीन मुख्‍यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली याद आ गई है.

27 अक्टबूर 2013 को बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली आयोजित की गई थी. मोदी को सुनने के लिए पूरे बिहार से लोग ट्रेनों और बसों से पटना आ रहे थे. सुबह 10-11 बजे तक गांधी मैदान लोगों से ठसाठस भर गया था और आसपास के इलाकों में लोगों की भारी भीड़ थी. बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर तरफ लोग ही लोग थे. नरेंद्र मोदी को रैली में आने में थोड़ा वक्त था, लिहाजा बिहार बीजेपी के नेता ही मंच का संचालन कर रहे थे. सुबह 11 बजे के करीब पटना रेलवे स्टेशन के बॉथरूम में एक बम विस्फोट हुआ. आतंकी वहां बम में टाइमिंग फिट कर रहे थे, उसी वक्त गलती से बम फट गया था. इसमें एक आतंकी घायल हो गया था और दूसरे को भागते हुए धर दबोचा गया था.

पकड़े गए आतंकी से पूछताछ के बाद पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ के अधिकारियों के होश उड़ गए. उसने बताया कि गांधी मैदान में कई बम प्लांट किए गए हैं. पुलिस अधिकारियों ने तुरंत बीजेपी नेताओं से संपर्क साधा और रैली को तुरंत रद्द करने की गुजारिश की. गांधी मैदान की भीड़ देखकर भी होश फाख्ता हो गए. अगर आखिरी वक्त में रैली रद्द कर दी जाती तो बड़ा बवाल हो सकता था और गांधी मैदान को तुरंत खाली कराना भी संभव नहीं था. लिहाजा बीजेपी नेताओं ने रैली जारी रखी. जैसे ही बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का भाषण शुरू हुआ, वैसे ही गांधी मैदान में पहला बम फटा. मीडिया के कैमरे रैली छोड़कर धुएं के गुबार को कवर भागे. इसी बीच शाहनवाज हुसैन ने मंच से कहा कि लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं. आगे खड़े लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया. वहीं पीछे घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजने का काम शुरू हो गया. 

इसके बाद एक-एक करके बम फटते रहे और बीजेपी नेताओं का भाषण जारी रहा. नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच भी एक धमाका हुआ था. अपना भाषण समाप्त करते ही मोदी ने लोगों से कोई जल्दबाजी नहीं करने की अपील की. जिस माहौल में ये स्पीच दी जा रही थी वो ही काफी अहम हो गई थी. इस ब्लास्ट की पूरी जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिद्दीन ने ली थी. इसके बाद कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया. एनआईए की कोर्ट ने इस मामले में साल 2021 में फैसला सुनाया था, तब कुल 9 आतंकियों को सजा हुई थी. 2024 में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

