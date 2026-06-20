/बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा ऐलान, बोले- समय से होगा इलेक्शन, आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया जारी

Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी शुरू हो चुकी है. पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराए जाएंगे, इसकी घोषणा पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कर दी है. उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं और आरक्षण रोस्टर तैयार करने का कार्य जारी है. बता दें कि मौजूदा मुखिया और सरपंच जैसे जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक है. इसके पहले चुनाव संपन्न करना है. विपक्ष का आरोप था कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है, लेकिन अब मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कर दिया गया है कि इलेक्शन तय समय पर ही होंगे.