Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा ऐलान, बोले- समय से होगा इलेक्शन, आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया जारी

बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा ऐलान, बोले- समय से होगा इलेक्शन, आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया जारी

Bihar Panchayat Chunav 2026: विपक्ष अक्सर आरोप लगता रहता था कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है, लेकिन अब मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कर दिया गया है कि इलेक्शन तय समय पर ही होंगे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 20, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:39 AM IST
बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा ऐलान, बोले- समय से होगा इलेक्शन, आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया जारी
Image Credit: मंत्री दीपक प्रकाश (फाइल फोटो)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bihar Breaking News Live: भरत तिवारी के एनकाउंटर पर BJP के ब्राह्मण नेताओं में नाराजगी, अश्विनी चौबे ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया
bihar breaking news43 min ago
2
Patna police1 hr ago
3
Vaishali news1 hr ago
4
Deepak Prakash1 hr ago
5
Muzaffarpur News1 hr ago