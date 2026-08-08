/नए आरक्षण रोस्टर से बदलेंगे समीकरण, मधेपुरा पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव पर दिया बड़ा संकेत

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बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है. शनिवार को मधेपुरा पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से सीधे संवाद किया. इस दौरान उन्होंने पंचायत स्तर की समस्याओं को सुना और संबंधित मुद्दों की जानकारी ली. मंत्री के दौरे के बाद शनिवार को मीडिया से बातचीत में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया.
मंत्री दीपक प्रकाश ने संकेत दिया कि बिहार में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराने की तैयारी चल रही है. साथ ही, पंचायत चुनाव में नए आरक्षण रोस्टर को लागू किए जाने की बात भी सामने आई है. हालांकि, चुनाव की अंतिम तारीख और आरक्षण से जुड़ी विस्तृत अधिसूचना का इंतजार है.
पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री के इस बयान के बाद गांवों की राजनीति एक बार फिर गरमाने के आसार हैं. संभावित प्रत्याशियों ने अभी से अपनी-अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. खासकर मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद के दावेदारों की नजर अब सरकार और निर्वाचन आयोग के अगले आधिकारिक ऐलान पर टिकी है.
नए आरक्षण रोस्टर लागू होने की स्थिति में कई पंचायतों में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं. ऐसे में वर्तमान जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नए चेहरों की भी बेचैनी बढ़ गई है.
फिलहाल, पंचायत चुनाव की तारीख और आरक्षण की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है, लेकिन मंत्री के बयान ने बिहार के गांवों में चुनावी चर्चाओं को जरूर तेज कर दिया है.
मंत्री दीपक प्रकाश की बातों से इतना तो जाहिर हो गया है कि पंचायत चुनाव से पहले गांवों में आरक्षण का रोस्टर बदलने वाला है और अगर परिसीमन हुआ तो पंचायतों का नक्शा भी पूरी तरह बदल जाएगा. पंचायतों का नक्शा बदलने के साथ ही चुनावी क्षेत्र भी पूरी तरह बदल सकता है.