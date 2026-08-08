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नए आरक्षण रोस्टर से बदलेंगे समीकरण, मधेपुरा पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव पर दिया बड़ा संकेत

पंचायत चुनाव, 2026 में अगर नया आरक्षण रोस्टर लागू हुआ तो कई पुराने मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्यों की राजनीति प्रभावित हो सकती है. इसके साथ ही नए लोगों को मौका मिल सकता है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited BySunil MIshra
Published: Aug 08, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:09 PM IST
नए आरक्षण रोस्टर से बदलेंगे समीकरण, मधेपुरा पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव पर दिया बड़ा संकेत
Image Credit: बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश (File Photo)

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Sunil MIshra

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इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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