Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3025141
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बोकारो में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, बुजुर्ग दंपत्ति और टाइल मिस्त्री को बेरहमी से उतारा मौत के घाट

Jharkhand Crime News: बोकारो में एक ही दिन में तीन हत्याओं ने पूरे शहर को दहला दिया. हरला थाना क्षेत्र में होटल संचालक बुजुर्ग दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि चीरा चास थाना क्षेत्र में टाइल्स मिस्त्री पंकज महतो की उसके ही काम की जगह पर हत्या कर शव को कार में लादकर फेंक दिया गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 01, 2025, 04:24 PM IST

Trending Photos

बोकारो में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, बुजुर्ग दंपत्ति और टाइल मिस्त्री की मौत
बोकारो में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, बुजुर्ग दंपत्ति और टाइल मिस्त्री की मौत

Jharkhand Crime News: तीन हत्याकांड से दहला बोकारो. इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है. चिरा चास थाना क्षेत्र में हुई हत्या को लेकर उग्र हुए परिजनों ने पुलिस के सामने ही आरोपी की जमकर धुनाई कर दी. आरोपी के साथ-साथ उसकी मां की भी पिटाई कर दी गई, साथ ही आरोपी की कार में भी तोड़फोड़ की गई. बताते चलें, पहली घटना हरला थाना क्षेत्र की है, जहां होटल मालिक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई। वहीं दूसरी घटना चीरा चास थाना क्षेत्र के शांति नगर की है। मृतक टाइल्स मिस्त्री का काम करता था. ये तीन हत्याएं बोकारो के दो थाना क्षेत्रों में हुईं, जहां पहली घटना हरला थाना क्षेत्र के बाली होटल के मालिक बुजुर्ग दंपत्ति की अपराधियों ने बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी और फरार हो गए. बताया जा रहा है कि जोशी कॉलोनी स्थित बाली होटल में रहने वाले वृद्ध दंपत्ति—महावीर साव (65) और उनकी पत्नी कौशल्या देवी (60)—की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई. स्थानीय लोगों को जब पता चला तो इस हत्याकांड ने लोगों में भय और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया.

मृतक महावीर साव और उनकी पत्नी मूल रूप से चिदरी, चतरोचट्टी के निवासी थे. बोकारो में वे गेट नंबर तीन, सेक्टर-9 जोशी कॉलोनी में रहते थे और लंबे समय से राशन व चाय–पकौड़ी की दुकान चलाते थे. रोज की तरह सोमवार सुबह स्थानीय लोग नाश्ता करने दुकान पहुंचे, लेकिन दुकान बंद मिली. कई बार आवाज देने पर भी भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिससे संदेह होने पर लोगों ने घर का मुख्य दरवाजा धकेलकर खोला और अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. आंगन खून से लथपथ था. भीतर महावीर साव उनकी पत्नी का गला रेत दिया गया था.

सूचना मिलते ही हरला थाना प्रभारी खुर्शीद आलम, बोकारो सिटी डीएसपी आलोक रंजन, डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने पूरे घर की बारीकी से तलाशी ली और साक्ष्य जुटाए. दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा चुके हैं. दंपत्ति की बहू अनीता देवी ने आरोप लगाया कि 'मेरे सास–ससुर की बेरहमी से हत्या की गई है.' हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस पुरानी रंजिश, लूट, पारिवारिक विवाद और कारोबारी वजह समेत सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है. मृतक दंपत्ति के दो बेटे और एक बेटी हैं. इस खौफनाक वारदात के बाद से जोशी कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल पूरा शहर इस हत्याकांड से सदमे में है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में पत्रकार के घर पर गोलीबारी, पहले भी हो चुकी है परिजनों की हत्या

बोकारो में हुए तीसरे हत्याकांड के बारे में बताते चलें कि यह घटना चीरा चास थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के शांति नगर में हुई, जहां पंकज महतो नामक एक टाइल्स मिस्त्री की हत्या उस मकान मालिक हर्ष कर्मकार ने कर दी, जिसके मकान में मृतक काम कर रहा था. हत्या के बाद आरोपी ने शव को अपनी कार में लादकर चंदनक्यारी स्थित झरिया ओपी क्षेत्र के पास फेंक दिया. कल से लापता मृतक जब घर नहीं पहुंचा तो परिजन खोजते हुए उसी घर में पहुंचे जहां वह काम कर रहा था. परिजन आरोपी मकान मालिक से पूछताछ करने लगे, लेकिन वह गोल–मोल बात करने लगा. परिजनों को शक हुआ, तो वे आरोपी के घर में घुसे और देखा कि फर्श पर खून के धब्बे हैं. आगे जांच की तो कार की डिक्की में भी खून के धब्बे मिले, जिससे शक और गहरा गया. इसके बाद परिजनों ने पुलिस के सामने ही आरोपी हर्ष कर्मकार की जमकर पिटाई कर दी. गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी की कार में भी तोड़फोड़ की. मौके पर पहुंची चीरा चास थाना पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर थाने ले आई.

इस घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि मृतक के घर न पहुंचने पर जब उसके फोन पर कॉल आने लगे तो आरोपी ने बड़े ही शातिर अंदाज में कहा कि मृतक काम के दौरान कहीं चला गया और सामान छोड़ गया. हत्या के बाद आरोपी ने मृतक का मोबाइल और अन्य सामान भी उसके घर पहुंचाया. इसका खुलासा परिजनों ने मीडिया से बात करते हुए किया. यानी आप समझ सकते हैं कि हत्या का आरोपी कितना शातिर था. वहीं, चिरा चास थाना प्रभारी पुष्पा राज ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि हत्या कैसे और कहां की गई, इसकी पूरी जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

TAGS

Jharkhand Crime News

Trending news

Jharkhand Crime News
बोकारो में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, बुजुर्ग दंपत्ति और टाइल मिस्त्री की मौत
Bihar News
सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही काम पर जेसीबी, हाजीपुर, सीवान, कैमूर में कार्रवाई
Motihari News
NIA के बाद अब नेपाली नागरिक धीरज तिवारी को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार किया
Bihar Assembly Speaker
BJP विधायक प्रेम कुमार ने स्पीकर पद के लिए किया नामांकन, निर्विरोध चुनाव तय
Udit Narayan Birthday
बिहार के सुपौल से निकलकर बॉलीवुड में छा गए उदित नारायण, देखें कैसा रहा यह सफर
bihar road accident
छपरा में स्कूली बच्चों की वैन पलटने से 2 घायल, नालंदा में बारातियों की बस हुई शिकार
Bihar Congress
बिहार में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, 6 में से 4 विधायक ज्वाइन कर सकते हैं NDA
Bihar News
अगर आप भी सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं गाड़ी तो हो जाएं सावधान! नया नियम देगा झटका
Bihar Crime News
गुजरात में ज्वैलरी शॉप लूटने वाला वैशाली से गिरफ्तार, बक्सर में युवक को मारी गई गोली
Bihar liquor ban
कटिहार में कच्ची शराब का कारोबार ध्वस्त, पटना से नशीली टैबलेट के साथ 5 गिरफ्तार