सम्राट चौधरी के घर के बाहर नेमप्लेट पर चिपकाया गया कागज, कल लेंगे सीएम पद की शपथ

Samrat Choudhary: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास के बाहर लगी नेम प्लेट में एक चौंकाने वाला बदलाव देखा गया. उनके नाम के नीचे लिखे पद उपमुख्यमंत्री को सफेद कागज चिपकाकर छिपा दिया गया है. सम्राट चौधरी को बिहार का अगला सीएम चुना गया है. वह एनडीए के सर्वमान्य नेता चुने गए हैं.

सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं. वे राज्य के इस सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले BJP के पहले नेता हैं. शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे.

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा यानी हिंदी भाषी राज्यों के अधिकांश हिस्सों में हैं. बिहार ही एक ऐसा राज्य था जहां BJP का मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन आज यह स्थिति बदल गई.

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बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान को बीजेपी संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था. उन्होंने घोषणा किया कि सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से BJP विधायक दल का नेता चुना गया है. इस आधिकारिक घोषणा के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को माला पहनाई. सम्राट चौधरी ने भी अपने पूर्व मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लिया.

वहीं, जब सम्राट चौधरी ने माला उतारना चाहा, तो नीतीश ने उनसे कहा कि वे माला पहने ही रहें. जब विधायक अपनी-अपनी सीटों पर बैठे रहे, तो नीतीश ने उन्हें खड़े होकर नए नेता के सम्मान में तालियां बजाने का निर्देश दिया.

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