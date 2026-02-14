'हम नहीं थे क्यों कोई आवाज नहीं उठाया...', जेल से रिहा होते ही गरजे पप्पू यादव, कानून व्यवस्था पर फिर बिहार सरकार को घेरा

Pappu Yadav Latest News: पूर्णिया सांसद सांसद पप्पू यादव ने जेल से बाहर आते ही एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जोरदार निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार में अलग-अलग जगहों पर बच्चियों को मारा जा रहा है. सांसद ने पूछा कि हम नहीं थे तो किसी और ने इस पर आवाज क्यों नहीं उठाई. दिल्ली जाते वक्त पटना एयरपोर्ट पर पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अंग्रेज इतना बदले की भावना से काम नहीं करते थे, जितनी गंदगी राजनीति में अब हो गई है.

उन्होंने कहा कि अंग्रेज के समय लगता था कि चलो लड़ लेंगे, लेकिन बीते 7 दिन में मुझे डर लगता था कि कहीं मुझ पर कोई नया मुकदमा ना कर दिया जाए. पप्पू यादव ने कहा कि डर लगता था कि कहीं कोई मुझे जेल में मरवा ना दे. उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में स्पीकर से मिलने जा रहा हूं. वहां इसकी शिकायत करूंगा. उन्होंने बताया कि अब इलाज भी दिल्ली में करवाऊंगा.

पप्पू यादव का विपक्षी नेताओं से सवाल

इस दौरान पप्पू यादव ने एक सवाल करते हुए कहा कि बिहार में अलग-अलग जगहों पर बच्चियों को मारा जा रहा है. जब हम नहीं थे, क्यों कोई आवाज नहीं उठाया. इससे पहले पप्पू यादव ने नीट छात्रा के परिवार से मुलाकात की थी. उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच का स्वागत किया.

समर्थकों ने सांसद के लिए Z+ सुरक्षा मांगी

उधर पप्पू यादव के समर्थकों ने अपने सांसद के लिए Z+ सुरक्षा देने और उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की है. समर्थकों ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सांसद पप्पू यादव पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो वे धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने को बाध्य होंगे.