Pappu Yadav News: जो 2015 ना हो सका, क्या 2025 में होगा? समझें पप्पू यादव और PM मोदी की तुकबंदी की बैकग्राउंड स्टोरी

Pappu Yadav Politics: पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जो अब सियासी गलियारों में हलचल मचाने में जुटी है. वह तस्वीर थी पीएम मोदी और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बीच की तुगलबंदी. दरअसल, पीएम मोदी जब पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले थे, तब मंच पर स्थानीय सांसद पप्पू यादव भी वहां मौजूद थे. इसी दौरान पप्पू यादव अपनी कुर्सी से उठकर पीएम मोदी के पास आते हैं और पीएम के काम में कुछ कहते हैं. इसके बाद पीएम मोदी खिलखिला कर हंसने लगते हैं. इसे पीएम मोदी के बगल में बैठे सीएम नीतीश कुमार भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं और दूसरी तरफ बैठे ललन सिंह की ओर देखने लगते हैं. मीडिया के कैमरों का पूरा फोकस दोनों पर शिफ्ट हो जाता है.

इतना ही नहीं पप्पू यादव को जब मंच पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की. पप्पू ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ईमानदार नेता बताया. मंच पर मौजूद सभी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ललन सिंह, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय की तारीफ करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. अब सोशल मीडिया पर पप्पू यादव पर अटकलबाजी का दौर जारी है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि पप्पू यादव का कांग्रेस पार्टी में इतना ज्यादा अपमान हुआ है कि अब वह पीएम मोदी और बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं. लोगों का तो यह भी कहना है कि जो 2015 में जो कहानी पूरी नहीं हो सकी उसे 10 साल बाद 2025 में साकार होती नजर आ रही है.

ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उनसे प्रभावित हो गए हों, इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है. साल 2015 में इसी वजह से उन्हें राजद अध्यक्ष लालू यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. उस समय पप्पू यादव राजद के सांसद थे और पार्टी से नाराज चल रहे थे. बिहार चुनाव 2015 से पहले उन्होंने दिल्ली में पीएम मोदी से दो बार मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने पीएम मोदी को लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के समान दृढ़ इच्छाशक्ति वाला प्रधानमंत्री बताया था. लालू यादव इससे बहुत नाराज हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया. वहीं बीजेपी ने उनके अपराधिक बैकग्राउंड की वजह से तवज्जो नहीं दी थी.

लोगों को अब फिर से पप्पू यादव का पीएम मोदी के प्रति झुकाव नजर आ रहा है. बता दें कि पप्पू यादव कहने को कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन टेक्निकली तौर पर एक निर्दलीय सांसद हैं. लोकसभा चुनाव से लेकर वोटर अधिकार यात्रा तक कांग्रेस पार्टी में उन्हें हमेशा अपमान ही सहना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी वह खुद को कांग्रेसी ही बताते रहे हैं. वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव के कारण पप्पू को राहुल गांधी के साथ गाड़ी से लेकर मंच तक कहीं भी जगह नहीं मिली. दूसरी ओर पीएम मोदी के मंच में उनको ससम्मान कुर्सी दी गई. इतना ही नहीं उन्हें बोलने का अधिकार भी मिला. यह किसी विपक्षी सांसद तौर पर कांग्रेस नेता के लिए बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले सासाराम में पीएम मोदी के मंच पर कांग्रेस के स्थानीय सांसद को बोलने नहीं दिया गया था.

