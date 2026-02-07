Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3100823
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Pappu Yadav Arrested: 31 साल पुराना कौन सा मामला है? जिसमें आधी रात को गिरफ्तार हो गए सांसद पप्पू यादव

Pappu Yadav Latest News: 31 साल पुराने एक केस में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने शुक्रवार (6 फरवरी) की आधी रात को गिरफ्तार कर लिया है. उनकी गिरफ्तारी 31 साल पुराने एक केस में हुई है. जानकारी के मुताबिक, 1995 में पप्पू यादव पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे थे, इस मामले में अब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 07, 2026, 09:16 AM IST

Trending Photos

सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार
सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार

Pappu Yadav 31 Years Old Case: बिहार की सियासत में शुक्रवार (6 फरवरी) की आधी रात को बड़ा ड्रामा देखने को मिला. पटना पुलिस ने 31 साल पुराने एक केस में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को आधी रात को गिरफ्तार कर लिया है. उनकी गिरफ्तारी ने सत्ता के गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दिया है. पुलिस जब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा. सांसद समर्थकों की नारेबाजी के बावजूद पटना पुलिस पीछे नहीं हटी और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया. देर रात को ही सांसद पप्पू यादव का मेडिकल कराया गया. इस दौरान पप्पू यादव की तरफ से तबीयत खराब होने की बात कही गई, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी नहीं माने.

जानकारी के मुताबिक, पप्पू यादव को आज (शनिवार, 7 फरवरी) को अदालत में पेश किया जाएगा. गिरफ्तारी के दौरान सांसद ने कहा कि मैं संसद सत्र में भाग लेकर लौटा हूं। मुझे अदालत के समन की जानकारी है और मैं कल पेश होऊंगा, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आए हैं और वे दुर्व्यवहार कर रहे हैं.

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि मैं राज्य सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने शासन-प्रशासन को चैलेंज करते हुए आगे कहा कि जेल भेजो या फांसी दो पप्पू रुकेगा नहीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा और कसा: राज्य में तीन नए निगरानी थाने खोलने की तैयारी

क्या है 31 साल पुराना मामला?

बता दें कि साल 1995 में विनोद बिहारी लाल ने पटना के गर्दनीबाग थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव ने धोखाधड़ी से उनका मकान किराए पर लिया और उसमें अपना कर्यालय खोल लिया. विनोद बिहारी लाल ने कहा था कि पप्पू यादव ने घर को पर्सनल यूज के लिए लिया था, लेकिन उसे राजनीतिक कार्यालय बना लिया. उन्होंने कहा कि मकान लेते वक्त इस तथ्य को छिपाया गया था.

इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ धारा 419, 420, 468, 448, 506 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अदालत की ओर से सांसद को समन जारी करके पेश होने को कहा गया था. बार-बार समन जारी होने के बावजूद पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. इसके बाद पटना की एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ वारंट और संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

TAGS

Pappu Yadavpatna newsBihar politics

Trending news

Pappu Yadav
गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी, IGIMS में नहीं मिला बेड, PMCH रेफर
Sudha Dairy parlors
बिहार के हर गांव में बनेगी दुग्ध समिति, सात निश्चय-3 के तहत पशुपालकों की बढ़ेगी आय
Dhanbad News
धनबाद में कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती, व्यस्त सड़क पर शराबियों की गुंडागर्दी
Pappu Yadav
31 साल पुराना कौन सा मामला है? जिसमें आधी रात को गिरफ्तार हो गए सांसद पप्पू यादव
bihar news today
Bihar Breaking News Live: सांसद पप्पू यादव को किया गया रेफर, IGIMS से PMCH के लिए एम्बुलेंस रवाना
Darbhanga Caste Conflict
दरभंगा जातीय हिंसा में अब नया एंगल, पासवान परिवार बोला- 3 लाख रुपये और 3 तोला गायब
Pappu Yadav
Patna News: 31 साल पुराने केस में सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार, बोले- मैं ठीक नहीं...
Nawada News
नवादा के जिला जज की अचानक मौत, आवास पर मिली थीं बेहोश
Gopalganj news
मां की आंखों के सामने उजड़ गई दुनिया: बस हादसे में दो सगे चचेरे भाइयों की मौत
Bihar Police
सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी की तैयारी! पटना आवास पर पहुंची बिहार पुलिस