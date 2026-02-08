Pappu Yadav: संसद सत्र के दौरान किसी सांसद को गिरफ्तार करने के क्या नियम हैं, क्या पटना पुलिस ने उन्हें फॉलो किया?

Pappu Yadav Latest News: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी मामले में पटना से दिल्ली तक का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने खुलकर पप्पू यादव की समर्थन किया है और उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है. वहीं बीजेपी और जेडीयू सांसदों का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून की नजरों में कोई खास नहीं होता. अब सवाल यह उठता है कि क्या चलते सत्र में किसी सांसद को गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या पटना पुलिस ने उन नियमों का पालन किया है?

सांसद को गिरफ्तारी को लेकर क्या नियम हैं?

जानकारी के मुताबिक, संसद सत्र के दौरान सांसदों को कोई विशेष छूट नहीं मिलती है. पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक कार्यक्रम में बताया था कि भ्रष्टाचार, हत्या, दंगा, बलात्कार आदि आपराधिक मामलों में सांसद को संसद सत्र के दौरान भी गिरफ्तार किया जा सकता है. इन मामलों में आरोपी सांसद भी एक सामान्य नागरिक की तरह ही होता है. वहीं दीवानी मामलों में संसद सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक किसी सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो सकती. गिरफ्तारी होने पर पीठासीन अधिकारी (स्पीकर/सभापति) को सूचित करना जरूरी है.

क्या पटना पुलिस ने नियमों का पालन किया?

नियमों के अनुसार, अगर किसी सांसद को आपराधिक या अन्य मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति) को तुरंत सूचित करना होता है. यह विशेषाधिकार सांसदों को संसद में अपने कर्तव्यों का पालन करते समय किसी बाहरी दबाव या बाधा से बचाने के लिए है, ना कि कानून से बचने के लिए. हालांकि, अपराधिक मामलों में यह सूचना भी अनिवार्य नहीं है. जानकारी के मुताबिक, पटना पुलिस ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सूचित कर दिया है. इत्तेफाक से पप्पू यादव की गिरफ्तारी के अगले दिन यानी 8 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पटना में ही थे. वे बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पटना गए थे.