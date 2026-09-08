Add Zee Business As A Preferred Source
App

पप्पू यादव का सरकार पर हमला, बोले- बाढ़ बनी अवसर, राहत के नाम पर हो रही करोड़ों की लूट

Pappu Yadav: बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने फंसे लोगों से मुलाकात कर राहत सामग्री और आर्थिक मदद वितरित की. उन्होंने सरकार पर बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों रुपये की लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन पर लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 08, 2026, 06:12 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:12 AM IST
पप्पू यादव का सरकार पर हमला, बोले- बाढ़ बनी अवसर, राहत के नाम पर हो रही करोड़ों की लूट
Image Credit: पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पप्पू यादव का सरकार पर हमला, बोले- बाढ़ बनी अवसर, राहत के नाम पर हो रही लूट
2
3
4
5