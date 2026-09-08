पप्पू यादव का सरकार पर हमला, बोले- बाढ़ बनी अवसर, राहत के नाम पर हो रही करोड़ों की लूट

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Pappu Yadav: बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने फंसे लोगों से उनका हाल-चाल लिया और राहत सामग्री व आर्थिक मदद वितरित की. इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के लिए बाढ़ एक अवसर बन गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के नाम पर करोड़ों रुपये की लूट हो रही है, जबकि बाढ़ में फंसे लोगों को पर्याप्त सरकारी मदद नहीं मिल रही है.
पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. कई जगहों पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है और लोगों के रहने के लिए भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं और अधिकारियों का ध्यान करोड़ों रुपये के टेंट और व्यवस्थाओं पर है, जबकि जमीन पर आम लोगों की परेशानियों को देखने वाला कोई नहीं है.
सांसद ने कहा कि सरकार और नेता सिर्फ बयान देने के लिए नहीं होते, बल्कि उनकी जिम्मेदारी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना है. उन्होंने कहा कि कई गांव पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं और कई जगह लोग एक सप्ताह से पानी में घिरे हुए हैं. लोगों के पास न पीने के लिए पर्याप्त साफ पानी है, न शौचालय की सुविधा और न ही रोजमर्रा की जरूरतों का समुचित इंतजाम है.
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं. पप्पू यादव ने फ्लड फाइटिंग और आपदा राहत के नाम पर खर्च होने वाले अरबों रुपये को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने सरकार से अपील की कि एसी कमरों से बाहर निकलकर बाढ़ प्रभावित गांवों की वास्तविक स्थिति देखी जाए और लोगों को तत्काल राहत, स्वच्छ पानी, शौचालय, रहने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा