पप्पू यादव का सरकार पर हमला, बोले- बाढ़ बनी अवसर, राहत के नाम पर हो रही करोड़ों की लूट

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं. पप्पू यादव ने फ्लड फाइटिंग और आपदा राहत के नाम पर खर्च होने वाले अरबों रुपये को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने सरकार से अपील की कि एसी कमरों से बाहर निकलकर बाढ़ प्रभावित गांवों की वास्तविक स्थिति देखी जाए और लोगों को तत्काल राहत, स्वच्छ पानी, शौचालय, रहने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.