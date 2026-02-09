Advertisement
Pappu Yadav News: पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, कोर्ट ने अब कल की तारीख दी

Pappu Yadav Bail Plea: पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई टल गई है. अब कोर्ट इस मामले में कल यानी मंगलवार (10 फरवरी) को सुनवाई करेगा. 

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 09, 2026, 12:08 PM IST

पप्पू यादव (फाइल फोटो)
Pappu Yadav Bail Plea: पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज (सोमवार, 9 फरवरी) कोर्ट में सुनवाई टल गई. कोर्ट ने अब इस मामले पर कल यानी मंगलवार को सुनवाई करने की तारीख दी है. वहीं पटना सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी मिली है. बताया जा रहा है कि पुलिस को एक मेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ने धमकी दी गई है. धमकी की सूचना के बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है. सिविल कोर्ट में तैनात सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट परिसर में बम रखे जाने की धमकी मिलने के कारण ही पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई.

बता दें कि पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में शुक्रवार (6 फरवरी) की रात को गिरफ्तार किया गया था. उनकी गिरफ्तारी पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत देखने को मिल रही है. विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है. विपक्ष का कहना है कि पप्पू यादव लगातार नीट छात्रा मामले में सरकार को घेर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है. वहीं सत्ता पक्ष ने साफ कहा है कि कानून के लिए सब बराबर होते हैं. कानून की नजरों में कोई खास नहीं होता. पप्पू यादव को कानून के तहत ही गिरफ्तार किया गया है.

ये भी पढ़ें- 'राहुल गांधी की जिद ने लोकतंत्र के मंदिर का अपमान किया...', चिराग का तीखा हमला

गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद पटना के PMCH और IGIMC अस्पताल में उनका इलाज कराया गया. रविवार रात को ही पुलिस उन्हें PMCH से बेउर जेल लेकर गई थी. वहीं अदालत ने पप्पू यादव को अदालत ने दो दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. उनके जमानत आवेदन पर आज यानी सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन आखिरी समय में कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. इसका मतलब साफ है कि पप्पू यादव को आज की रात भी बेउर जेल में गुजारनी पड़ेगी.

