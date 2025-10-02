RSS 100 Years: 'जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी...', RSS की 100वीं वर्षगांठ पर पप्पू यादव का बड़ा बयान

Pappu Yadav On RSS 100 Years: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) इसी साल अपनी स्‍थापना की 100वीं वर्षगांठ भी मना रहा है. इस उपलक्ष्‍य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (01 अक्टूबर) RSS से जुड़ा विशेष डाक टिकट और स्‍मारक सिक्‍का जारी किया है. सिक्के के पिछले हिस्से पर भारत माता की छवि के साथ तीन स्वयंसेवक गर्भित मुद्रा में देवी को सलामी देते हुए दिखते हैं, जबकि सिक्के के आगे की ओर अशोक स्तंभ का शेर चिन्ह अंकित है. अब इसको लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है. पप्पू यादव ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर जारी डाक टिकट और सिक्के रद्द कर दिए जाएंगे.

पप्पू यादव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि आरएसएस देश का निर्माण नहीं, विनाश कर रहा है. सत्ता में बैठकर भाजपा‐संघ मनमानी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर जारी डाक टिकट और सिक्के रद्द कर दिए जाएंगे. आखिर देश में नफरत फैलाने के अलावा उनका योगदान ही क्या है? पप्पू यादव ने पूछा कि 100 सालों में एक भी दलित, पिछड़ा या आदिवासी प्रमुख क्यों नहीं बना? जिन्ना की मुस्लिम लीग से सरकार क्यों बनाई? आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों की मुखबिरी क्यों की? अंग्रेजों की सेना में भर्ती क्यों कराए? भारत के तिरंगे का विरोध और संघ मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा न फहराने का पाप क्यों किया? संघ के 100 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? पूर्णिया सांसद ने कहा कि जो राष्ट्र के नहीं हुए, हम उनके नहीं होंगे.

