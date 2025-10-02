Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2944779
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

RSS 100 Years: 'जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी...', RSS की 100वीं वर्षगांठ पर पप्पू यादव का बड़ा बयान

Pappu Yadav On RSS: आरएसएस पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि पप्पू यादव ने पूछा कि 100 सालों में एक भी दलित, पिछड़ा या आदिवासी प्रमुख क्यों नहीं बना? जिन्ना की मुस्लिम लीग से सरकार क्यों बनाई? आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों की मुखबिरी क्यों की? अंग्रेजों की सेना में भर्ती क्यों कराए?

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:42 PM IST

Trending Photos

पप्पू यादव
पप्पू यादव

Pappu Yadav On RSS 100 Years: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) इसी साल अपनी स्‍थापना की 100वीं वर्षगांठ भी मना रहा है. इस उपलक्ष्‍य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (01 अक्टूबर) RSS से जुड़ा विशेष डाक टिकट और स्‍मारक सिक्‍का जारी किया है. सिक्के के पिछले हिस्से पर भारत माता की छवि के साथ तीन स्वयंसेवक गर्भित मुद्रा में देवी को सलामी देते हुए दिखते हैं, जबकि सिक्के के आगे की ओर अशोक स्तंभ का शेर चिन्ह अंकित है. अब इसको लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है. पप्पू यादव ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर जारी डाक टिकट और सिक्के रद्द कर दिए जाएंगे.

पप्पू यादव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि आरएसएस देश का निर्माण नहीं, विनाश कर रहा है. सत्ता में बैठकर भाजपा‐संघ मनमानी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर जारी डाक टिकट और सिक्के रद्द कर दिए जाएंगे. आखिर देश में नफरत फैलाने के अलावा उनका योगदान ही क्या है? पप्पू यादव ने पूछा कि 100 सालों में एक भी दलित, पिछड़ा या आदिवासी प्रमुख क्यों नहीं बना? जिन्ना की मुस्लिम लीग से सरकार क्यों बनाई? आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों की मुखबिरी क्यों की? अंग्रेजों की सेना में भर्ती क्यों कराए? भारत के तिरंगे का विरोध और संघ मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा न फहराने का पाप क्यों किया? संघ के 100 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? पूर्णिया सांसद ने कहा कि जो राष्ट्र के नहीं हुए, हम उनके नहीं होंगे.

ये भी पढ़ें- बिहार के इन जिलों में खुलेंगे 19 नए केंद्रीय विद्यालय, मोदी सरकार ने दी मंजूरी

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Pappu YadavrssBihar politics

Trending news

Pappu Yadav
'जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आएगी', RSS की 100वीं वर्षगांठ पर पप्पू यादव का बड़ा बयान
Gopalganj crime news
Gopalganj News: उचकागांव गोलीकांड का पर्दाफाश, दो अपराधी गिरफ्तार
Dhanbad News
नवरात्र के अंतिम दिन महिलाओं ने खेला सिंदूर रस्म, नम आंखों से किया माता को विदा
Darbhanga News
दरभंगाः हत्या या हादसा, ज्वेलरी व्यापारी का हाइवे पर 6 टुकड़ों में मिला शव
Kaimur News
कैमूर में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो-कंटेनर भिड़ंत से 3 की मौत, 7 घायल
Gandhi Jayanti 2025
बापू को चंपारण ने बनाया था महात्मा गांधी! इस शख्स ने दिया था बिहार आने का निमंत्रण
Begusarai News
मौसम विभाग की चेतावनी को इग्नोर ना करें! मेला देखने निकले मासूम की ठनका गिरने से मौत
Muzaffarpur News
पुलिस ना पहुंचती तो हो जाता बड़ा कांड! बच्चा हुआ लापता तो लोगों ने किया ये काम
bihar chunav 2025
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक
Bettiah news
बेतिया में बाघ के हमले में किसान की मौत, इलाके में दहशत का माहौल
;