राहुल गांधी के साथ खड़े होने की जगह नहीं मिली, पीएम मोदी के मंच पर गुफ्तगू करते नजर आए पप्पू यादव
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2923367
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Trending Photos

राहुल गांधी के साथ खड़े होने की जगह नहीं मिली, पीएम मोदी के मंच पर गुफ्तगू करते नजर आए पप्पू यादव
ब्रेकिंग न्यूज

राहुल गांधी के साथ खड़े होने की जगह नहीं मिली, पीएम मोदी के मंच पर गुफ्तगू करते नजर आए पप्पू यादव

पप्पू यादव को पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, फिर भी वे कांग्रेस कांग्रेस करते रहे. राहुल गांधी और प्रताप सारंगी का लोकसभा के गेट पर धक्कामुक्की को लेकर विवाद हुआ, तब भी पप्पू यादव कांग्रेस कांग्रेस करते दिखे थे. भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और उसके बाद पटना में उसका समापन हो, पप्पू यादव तो हर वक्त कांग्रेस कांग्रेस करते रहे, पर उन्हें राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ने का मौका तक नहीं मिला था. राहुल गांधी के स्टेज पर पप्पू यादव चढ़ने लायक नहीं समझे गए, लेकिन पूर्णिया में पीएम मोदी का दौरा हुआ तो उनके मंच पर न केवल पप्पू यादव नजर आए, बल्कि स्टेज पर पीएम मोदी संग गुफ्तगू करते नजर भी आए. अब सोशल मीडिया पर इस बात की बहस छिड़ी है कि कांग्रेस कांग्रेस करने वाले पप्पू यादव को राहुल गांधी के मंच पर जगह नहीं मिलती, लेकिन पीएम मोदी के मंच पर उन्हें सम्मान मिल जाता है. 

पप्पू यादव कई मर्तबा ऐसे अपमान को लेकर रोते भी नजर आए. याद कीजिए, वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी के साथ मंच पर राजद नेता तेजस्वी यादव थे. गाड़ी पर वो सारे लोग थे, जो लालू परिवार को खुश रखने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते. इस बीच पप्पू यादव और कन्हैया कुमार गाड़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बाउंसर ने उन्हें गाड़ी पर जाने नहीं दिया था. तब पप्पू यादव यात्रा से अलग गॉसिप का केंद्र बने हुए थे.

इसके अलावा वोटर अधिकार यात्रा का जब पटना में समापन हो रहा था, तब भी पप्पू यादव को राहुल गांधी के मंच पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिली थी. तब पप्पू यादव पास में ही अलग कुर्सी पर उदास बैठे हुए थे. कई लोग तो यह भी दावा करते रहे कि पप्पू यादव रो रहे हैं. हालांकि उनकी उदासी उनके चेहरे से झलक गई थी. इन दोनों बड़े मौकों पर पप्पू यादव को राहुल गांधी की न तो गाड़ी पर और न ही उनके मंच पर जगह दी गई थी. फिर भी पप्पू यादव की राहुल भक्ति गजब की है.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

TAGS

PM ModiPappu Yadav

Trending news

PM Modi
GST, घुसपैठ और बिहार के विकास पर खुलकर बोले पीएम मोदी, पूर्णिया में तगड़ा संबोधन
PM Modi
'बिहार की तुलना बीड़ी से कर रहे, इन्हें बिहार से नफरत', पीएम मोदी का करारा हमला
Amrapali Dubey news
'तारीफ करो प्लीज...' आम्रपाली दुबे ने सेल्फी शेयर कर फैंस से की अपील
PM Modi
राहुल के साथ खड़े होने की जगह नहीं मिली, PM मोदी के मंच पर गुफ्तगू करते दिखे पप्पू
Bihar politics
डबल इंजन सरकार से हो रहा विकास, विपक्ष कर रहा दुष्प्रचार चिराग पासवान का बड़ा बयान
Purnea news
'गड़बड़ करने वाले एगो नेता हमारे साथ', ललन सिंह की ओर इशारे करते हुए बोले CM नीतीश
Mukesh Sahni
मंत्री जीवेश मिश्रा को कालिख लगाएगी वीआईपी कार्यकर्ता: मुकेश सहनी
Jharkhand Weather News
मौसम विभाग ने दी चेतावनी, कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
PM Modi
पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन
Bagaha News
बगहा में जितिया स्नान के दौरान गंडक नदी में डूबा मासूम, गांव में पसरा सन्नाटा
;