ब्रेकिंग न्यूज

राहुल गांधी के साथ खड़े होने की जगह नहीं मिली, पीएम मोदी के मंच पर गुफ्तगू करते नजर आए पप्पू यादव

पप्पू यादव को पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, फिर भी वे कांग्रेस कांग्रेस करते रहे. राहुल गांधी और प्रताप सारंगी का लोकसभा के गेट पर धक्कामुक्की को लेकर विवाद हुआ, तब भी पप्पू यादव कांग्रेस कांग्रेस करते दिखे थे. भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और उसके बाद पटना में उसका समापन हो, पप्पू यादव तो हर वक्त कांग्रेस कांग्रेस करते रहे, पर उन्हें राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ने का मौका तक नहीं मिला था. राहुल गांधी के स्टेज पर पप्पू यादव चढ़ने लायक नहीं समझे गए, लेकिन पूर्णिया में पीएम मोदी का दौरा हुआ तो उनके मंच पर न केवल पप्पू यादव नजर आए, बल्कि स्टेज पर पीएम मोदी संग गुफ्तगू करते नजर भी आए. अब सोशल मीडिया पर इस बात की बहस छिड़ी है कि कांग्रेस कांग्रेस करने वाले पप्पू यादव को राहुल गांधी के मंच पर जगह नहीं मिलती, लेकिन पीएम मोदी के मंच पर उन्हें सम्मान मिल जाता है.

पप्पू यादव कई मर्तबा ऐसे अपमान को लेकर रोते भी नजर आए. याद कीजिए, वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी के साथ मंच पर राजद नेता तेजस्वी यादव थे. गाड़ी पर वो सारे लोग थे, जो लालू परिवार को खुश रखने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते. इस बीच पप्पू यादव और कन्हैया कुमार गाड़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बाउंसर ने उन्हें गाड़ी पर जाने नहीं दिया था. तब पप्पू यादव यात्रा से अलग गॉसिप का केंद्र बने हुए थे.

इसके अलावा वोटर अधिकार यात्रा का जब पटना में समापन हो रहा था, तब भी पप्पू यादव को राहुल गांधी के मंच पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिली थी. तब पप्पू यादव पास में ही अलग कुर्सी पर उदास बैठे हुए थे. कई लोग तो यह भी दावा करते रहे कि पप्पू यादव रो रहे हैं. हालांकि उनकी उदासी उनके चेहरे से झलक गई थी. इन दोनों बड़े मौकों पर पप्पू यादव को राहुल गांधी की न तो गाड़ी पर और न ही उनके मंच पर जगह दी गई थी. फिर भी पप्पू यादव की राहुल भक्ति गजब की है.