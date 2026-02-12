Pappu Yadav X Post: 'यह साजिश है या इत्तेफाक?' पटना कोर्ट को मिली बम की धमकी पर भड़के पप्पू यादव, नीतीश सरकार को घेरा

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बेउर जेल से नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला है. पटना सिविल कोर्ट को पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रही बम से उड़ाने की धमकियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इसे एक 'बड़ा षड्यंत्र' करार दिया है. पप्पू यादव का आरोप है कि उन्हें जेल में रखने के लिए अपराधी, माफिया और प्रशासन मिलकर यह खेल खेल रहे हैं.

1. पप्पू यादव का 'विस्फोटक' ट्वीट

सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा: 'यह कैसा कानून का राज है? पटना सिविल कोर्ट को लगातार 4 दिनों से बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है. कोर्ट का काम ठप्प पड़ जा रहा है. क्या यह पप्पू यादव जी को जेल में कैद रखने के लिए अपराधी-माफिया सरकार-पुलिस प्रशासन का षड्यंत्र है? नीतीश कुमार जी देखिए आपके पुलिस का कारनामा.'

2. कोर्ट की कार्यवाही और धमकियों का सिलसिला

पटना सिविल कोर्ट में पिछले 5 दिनों के भीतर तीसरी बार (9, 11 और 12 फरवरी) बम की धमकी मिली है.

असर: धमकियों के कारण कोर्ट परिसर को खाली कराना पड़ा, जिससे न्यायिक कार्य बाधित हुआ.

सुनवाई पर ब्रेक: इन धमकियों की वजह से पप्पू यादव की जमानत अर्जी और पेशी पर होने वाली सुनवाई बार-बार टल रही है.

सुरक्षा: पुलिस और बम निरोधक दस्ता (BDDS) हर बार जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, जिससे वकीलों में भी भारी आक्रोश है.

3. 'षड्यंत्र' की थ्योरी और राजनीतिक उबाल

पप्पू यादव के समर्थकों का कहना है कि यह महज इत्तेफाक नहीं है कि जिस दिन सांसद की सुनवाई होती है, उसी दिन कोर्ट को धमकी भरा ईमेल आ जाता है.

आरोप: सांसद का दावा है कि उन्हें 'NEET छात्रा हत्याकांड' और 'जमीन सर्वे' जैसे मुद्दों पर बोलने से रोकने के लिए जानबूझकर जेल में बनाए रखने की कोशिश की जा रही है.

सरकारी पक्ष: पुलिस इसे एक 'साइबर क्राइम' मान रही है और ईमेल भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है.