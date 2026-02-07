Pappu Yadav: जब राहुल गांधी को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब पप्पू यादव ने खोल दिया था मोर्चा, क्या अब कांग्रेस भी सड़क पर उतरेगी?

Pappu Yadav Latest News: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने शुक्रवार (6 फरवरी) की देर रात को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें 31 पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया है. उनकी गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है, जब वे पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में सरकार को घेरने में जुटे हुए थे. पप्पू यादव ने कल ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को खुला चैलेंज किया था और रात में उनकी गिरफ्तारी हो गई. इससे बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ गया है. पुलिस जब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पटना स्थित उनके आवास पहुंची तो समर्थकों ने जमकर हंगामा किया. इसके बावजूद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं दूसरी ओर अभी तक इस मामले में विपक्ष के किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अब देखना होगा कि क्या विधानसभा के बजट सत्र में यह मामला उठेगा या नहीं?

बता दें कि पप्पू यादव ने हमेशा कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी पूरी निष्ठा जताई है. जब जून 2022 में ED ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था, तो पप्पू यादव ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जबकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी का हिस्सा भी नहीं थे. उस वक्त पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि कभी भी राहुल गांधी की हत्या करवा सकती है. उन्होंने कहा था कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है. केन्द्र सरकार को सबसे ज्यादा राहुल गांधी से डर है.

इसके बाद पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था. इसके बाद से वह कांग्रेस के सच्चे सिपाही बनकर जी रहे हैं. कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार को जरा सी भी दिक्कत होने पर वे आंदोलन करने लग जाते हैं. हालांकि, राजद के कारण कांग्रेस पार्टी कभी भी पप्पू यादव के साथ खड़ी नहीं हुई. कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी पप्पू यादव को पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा और जीतने के बाद निर्दलीय सांसद की पहचान के साथ समझौता करना पड़ रहा है.

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव की अनदेखी की गई. उन्हें चुनाव प्रचार से दूर रखा गया. 1 सितंबर 2025 को पप्पू को राहुल गांधी के पीछे चल रही वैन की सीट से हटाया गया. इससे पहले 9 जुलाई को उन्हें राहुल गांधी की गाड़ी में सवार होने से रोका गया था.

बिहार बंद के दौरान भी पप्पू यादव को राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया था. इस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था. अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी भी पूर्णिया सांसद के लिए इतनी मेहनत करेगी? क्या पप्पू यादव के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी? क्या बजट सत्र में पप्पू यादव का मुद्दा उठाया जाएगा?