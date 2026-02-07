Advertisement
Pappu Yadav: गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी, IGIMS में स्टेचर पर गुजारी रात, अब PMCH रेफर

Pappu Yadav Latest News: पटना पुलिस ने शुक्रवार (6 फरवरी) की देर रात 31 साल पुराने एक मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद सांसद की तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें IGIMS लाया गया, जहां से अब उन्हें PMCH रेफर कर दिया गया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 07, 2026, 09:45 AM IST

Pappu Yadav Arrested: बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार (6 फरवरी) की देररात को बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला. पटना पुलिस ने देररात को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया. पटना पुलिस ने 31 साल पुराने एक मामले में उनकी गिरफ्तारी की बात कही है. पुलिस के मुताबिक, उन्हें 1995 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है. वहीं गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पटना स्थित IGIMS लेकर जाया गया. पप्पू यादव के निजी सचिव ने अब पुलिस और सिस्टम पर गंभीर इल्जाम लगाए. पप्पू यादव के निजी सचिव का आरोप है कि सांसद को PMCH में बेड तक नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें पूरी रात स्ट्रेचर पर गुजारनी पड़ी. 

पप्पू यादव के निजी सचिव ने फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि सांसद को पटना के IGIMS लाया गया, जहां उन्हें स्ट्रेचर पर रखा गया, लेकिन बेड तक नसीब नहीं हुआ. अब जानकारी मिल रही है कि पूर्णिया सांसद को PMCH रेफर किया गया है.

उधर पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि नीट छात्रा मामले में आवाज उठाने पर उनको गिरफ्तार किया गया है. सांसद ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने शासन-प्रशासन को चैलेंज करते हुए आगे कहा कि जेल भेजो या फांसी दो पप्पू रुकेगा नहीं. 

ये भी पढ़ें- 31 साल पुराना कौन सा मामला है? जिसमें आधी रात को गिरफ्तार हो गए सांसद पप्पू यादव

वहीं इस मामले में पटना सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने साफ कहा कि यह 1995 का मामला है, जिसमें ट्रायल चल रहा था और सांसद तय तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. इसी वजह से गिरफ्तारी की गई है. उन्होंने बताया कि अगर किसी के नाम पर वारंट या कुर्की है, तो पुलिस कभी भी कार्रवाई कर सकती है.

Pappu Yadav

गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी, IGIMS में नहीं मिला बेड, PMCH रेफर
