Bihar Chunav 2025: पप्पू यादव ने राहुल गांधी की जमकर प्रशंसा की, कहा- स्थिति पूरी तरह से हमारे पक्ष में, नतीजे सकारात्मक मिलेंगे

Bihar Chunav 2025: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फैसला लगभग-लगभग हो चुका है. कल दोपहर तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी. किसी को भी महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं एक बात पूरे दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में महागठबंधन के पक्ष में सकारात्मक माहौल है. स्थिति पूरी तरह से हमारे पक्ष में है. प्रदेश का गरीब-गुरबा हमारे साथ है. निश्चित तौर पर आगे के चुनाव में हमारे लिए नतीजे सकारात्मक निकलकर ही सामने आएंगे.

इसके अलावा, उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सीट बंटवारे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है. हमारी सीट कोई मायने नहीं रखती है. अगर हमारे लिए कुछ मायने रखता है, तो वो हमारे नेता राहुल गांधी और हमारी पार्टी की विचारधारा है, जिसे बचाने के लिए हमारी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता जीजान से जुटा हुआ है. हम पार्टी की विचारधाराओं से बिल्कुल भी समझौता नहीं होने देंगे. हमारा मुख्य मकसद बिहार को बचाना है. बिहार के लोगों के बारे में सोचना है. सीट हमारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है. हमारे लिए पार्टी की गरिमा मायने रखती है. हम अपनी गरिमा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेंगे.

उन्होंने कहा कि मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मौजूदा समय में भारतीय राजनीति में मात्र दो ही ऐसे राजनीतिक दल हैं जो संविधान के सिद्धांतों का पालन करते हैं और संविधान की गरिमा को बचाने में विश्वास रखते हैं. पप्पू यादव ने अपनी पुरानी टिप्पणी को स्पष्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को एक नई दिशा देने के लिए बिहार को चुना है. हमें कांग्रेस के सिद्धांतों और उसकी विचारधाराओं को समझना होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हम खाएं कांग्रेस का, लेकिन गुण गाएं किसी और का. इस तरह की स्थिति बिहार में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है. ऐसे सभी तत्व जो कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का खात्मा राहुल गांधी के नेतृत्व में हो जाएगा.

साथ ही, उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में बिहार में सीएम या डिप्टी सीएम जैसा कोई मुद्दा नहीं है. अभी हमारे बीच में मुद्दा विकास और प्रेम है, जिसे राहुल गांधी के नेतृत्व में धार दी जा रही है और एक तरफ विनाश और नफरत का मुद्दा है. बिहार में इन्हीं दोनों विचारधाराओं के साथ मुकाबला होगा. उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा. जिस तरह का संघर्ष उन्होंने किया है, उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा.

इनपुट: आईएएनएस

