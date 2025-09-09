Pappu Yadav News: हिमाचल के BJP सांसदों को पप्पू यादव से सीखना चाहिए! बाढ़ पीड़ित इन 3 राज्यों के लिए की बड़ी घोषणा
Pappu Yadav News: हिमाचल के BJP सांसदों को पप्पू यादव से सीखना चाहिए! बाढ़ पीड़ित इन 3 राज्यों के लिए की बड़ी घोषणा

Pappu Yadav News: पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गुजरात की बाढ़ पीड़ित जनता के लिए अपने पांच महीने का वेतन देने का ऐलान किया है. उनके इस काम की काफी तारीफ हो रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 09, 2025, 01:37 PM IST

पप्पू यादव
पप्पू यादव

Pappu Yadav Helped Flood Victim States: बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की एक तस्वीर सोशल माीडिया पर काफी वायरल होती है, जिसमें वो साल 2017 में बिहार में आई बाढ़ के दौरान लोगों की मदद कर रहे थे. इन तस्वीरों से वह चर्चा में आए और पूरे देश के नेताओं के लिए मिशाल बन गए. देश के कई राज्य इस वक्त भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं. ऐसे में पप्पू यादव की दरियादिली एक बार फिर से सामने आई है. वह इस बार बाढ़ पीड़ित हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गुजरात की मदद के लिए आगे आए हैं. उन्होंने इन तीन राज्यों की बाढ़ पीड़ित जनता के लिए अपने पांच महीने का वेतन दान दिया है. पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से इस संबंध में जानकारी दी.

उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं सांसद के रूप में अपने पांच महीने का वेतन देश के अभूतपूर्व बाढ़ पीड़ित राज्यों के लोगों के लिए समर्पित कर रहा हूं. दो महीने का वेतन हिमाचल, दो महीने का पंजाब और एक महीने का वेतन गुजरात के पीड़ितों के नाम. उन्होंने आगे कहा कि पंजाब और हिमाचल में भयंकर बाढ़ से जानमाल का नुकसान हुआ है. गुजरात में भी हालत चिंताजनक है. अगर बाढ़ के हालात में सुधार नहीं हुआ तो पूरे साल का वेतन दे दूंगा. खुद उनकी सेवा के लिए भी जाऊंगा. सोशल मीडिया पर अब पप्पू यादव की काफी तारीफ हो रही है. साथ ही लोग कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी सांसदों को पप्पू यादव से कुछ सीखने की जरूरत है. 

बता दें कि इस मानसून सीजन में देश के पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचा रखी है. वहीं पंजाब, गुजरात, राजस्थान और बिहार में बाढ़ ने जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. पीएम मोदी आज (मंगलवार, 09 सितंबर) को बाढ़ प्रभावित पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं. दिल्ली से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए रवाना हो रहा हूं. सरकार इस कठिन घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.

