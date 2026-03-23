LPG की किल्लत पर बरसे पप्पू यादव, सरकार से पूछा- कब खत्म होगी जनता की परेशानी?

Pappu Yadav: पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने 23 मार्च, 2026 दिन सोमवार को देश के कई हिस्सों में हो रही रसोई गैस (LPG) और अन्य गैसों की गंभीर किल्लत पर गहरी चिंता व्यक्त की है. इस संबंध में उन्होंने लोकसभा के महासचिव को ध्यानाकर्षण सूचना (Calling Attention Notice) सौंपकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से सदन में वक्तव्य देने की मांग की है.

सप्लाई चेन की विफलता का सरकार पर आरोप

सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि देश की आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है, जिसके कारण गैस की भारी कमी पैदा हो गई है. उन्होंने कहा कि गैस की इस किल्लत का सबसे भीषण असर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है. दैनिक घरेलू जरूरतों के लिए लोग परेशान हैं.

पप्पू यादव ने आगे कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे व्यापारियों और रेस्टोरेंट संचालकों के कामकाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे उनकी आजीविका संकट में है.

Add Zee News as a Preferred Source

पप्पू यादव ने सरकार से की ये मांग

प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 197 के तहत सूचना देते हुए सांसद पप्पू यादव ने आग्रह किया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर स्थिति स्पष्ट करें और सदन को बताएं कि सरकार इस संकट को दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आपूर्ति व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त नहीं किया गया, तो आम जनता के बीच बढ़ता आक्रोश एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है.

यह भी पढ़ें: 'चाणक्य और जरासंध की तरह याद रहेंगे नीतीश', सम्राट चौधरी ने बांधे सीएम के तारीफों के पुल