'बड़ा दिल दिखाए RJD', पप्पू यादव ने तेजस्वी को दी खुली चुनौती, बोले- कांग्रेस को सीमांचल में ज्यादा सीटें मिले, वरना हो सकता है नुकसान!

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आरजेडी को 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़ना चाहिए और सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:51 PM IST

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन की सीट बंटवारे की रणनीति पर अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को इस बार बड़ा दिल दिखाना चाहिए और 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने पर विचार करना चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस का जनाधार मजबूत है, इसलिए कांग्रेस को यहां ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए.

पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ मजबूत है और पिछले लोकसभा चुनाव इसके गवाह हैं. उन्होंने याद दिलाया कि सीमांचल की चार सीटों में से दो पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि आरजेडी को मिली दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. खुद पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर कांग्रेस समर्थक होने का संदेश दिया था. उनका मानना है कि क्षेत्रीय समीकरणों और जनता के मूड को देखते हुए कांग्रेस को अधिक अवसर मिलना चाहिए.

पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बड़ा बयान देकर सियासी माहौल गर्म कर दिया है. हालांकि अभी तक महागठबंधन की ओर से आधिकारिक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं किया गया है. सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर क्या समझौता होता है.

सांसद पप्पू यादव ने इस दौरान एनडीए गठबंधन पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि एनडीए में किसी भी सहयोगी दल को सम्मान नहीं मिल रहा है. चिराग पासवान की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे न तो जेडीयू को और न ही भाजपा को कोई महत्व देते हैं. उन्होंने दावा किया कि जेडीयू के भीतर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर खींचतान जारी है और भाजपा इस मामले में और दबाव बना रही है.

