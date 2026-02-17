नीट छात्रा मौत मामलाः कौन हैं 'संजय' और 'गुप्ता', जिनका सांसद पप्पू यादव ने किया जिक्र, बोले- जल्द करूंगा पर्दाफाश

Pappu Yadav On NEET Student Death Case: पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है. पप्पू यादव ने इसे 'सुनियोजित हत्या' बताया है. उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात रखते हुए दावा किया कि यह महज एक आत्महत्या नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश के तहत की गई 'सुनियोजित हत्या' है. मृतका को इंसाफ दिलाने का संकल्प लेते हुए पप्पू यादव ने आगे कहा कि वह इस मामले को शांत नहीं होने देंगे और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे.

प्रशासन और अस्पताल पर खड़े किए सवाल

पप्पू यादव ने सीधे तौर पर प्रभात मेमोरियल अस्पताल और प्रशासन के कुछ अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि साजिश के तहत प्रभात मेमोरियल और प्रशासन के लोगों ने मेरी बेटी को मारा है. मैं इस केस को आखिरी सांस तक लड़ूंगा.

'संजय' और 'गुप्ता' के नाम का रहस्यमयी खुलासा

सांसद ने अपने संबोधन के दौरान बोरिंग रोड की नागेश्वर कॉलोनी का जिक्र करते हुए दो संदिग्ध नामों की ओर इशारा किया. हालांकि, उन्होंने किसी का पूरा नाम नहीं बताया. पूर्णिया सांसद ने दोनों संदिग्धों की पहचान को इशारों-इशारों में बयां किया. उन्होंने कहा-

संजय: एक नेता जिनका घर खगड़िया में है और वह बोरिंग रोड में रहते हैं.

गुप्ता: एक अन्य व्यक्ति जिनकी भूमिका संदिग्ध बताई गई है.

सांसद पप्पू यादव ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मांग की है कि इन व्यक्तियों के दफ्तर और आवास के CCTV फुटेज की गहन जांच की जाए. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वहां मनीष रंजन की आवाजाही थी या नहीं?

एपस्टीन से की मनीष रंजन की तुलना

पप्पू यादव ने मनीष रंजन नाम के व्यक्ति पर सबसे तीखा हमला बोला. उन्होंने उन्हें 'राजनीतिज्ञों का सप्लायर' करार दिया और उनकी तुलना विवादित अंतरराष्ट्रीय फिगर 'एपस्टीन' से कर डाली. सांसद ने चेतावनी दी कि उनके पास इस पूरे मामले के पुख्ता सबूत और दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें वे जल्द ही सार्वजनिक कर पूरे मामले का पर्दाफाश करेंगे.

प्रमुख मांगें और आगामी कदम

1- मामले की उच्चस्तरीय जांच और सभी संदिग्धों के CCTV फुटेज की जब्ती.

2- प्रभात मेमोरियल अस्पताल के प्रबंधन की भूमिका की जांच.

3- सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निष्पक्ष न्याय की मांग.

रामप्रवेश कुमार