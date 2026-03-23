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Pappu Yadav: 'नोटबंदी से लेकर LPG तक, सिर्फ लाइन...', पप्पू यादव ने छात्राओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया

Pappu Yadav News: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ऐलान किया कि पटना और पूर्णिया में रहने वाली छात्राओं को उनके कार्यालय में ID कार्ड दिखाने पर मुफ्त गैस सिलिंडर दिया जाएगा. उन्होंने वादा किया कि छात्राओं के छोटे गैस सिलेंडर में मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री में गैस भराया जाएगा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 23, 2026, 09:20 AM IST

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पप्पू यादव (फाइल फोटो)
पप्पू यादव (फाइल फोटो)

Pappu Yadav On Free LPG Cylinder: केंद्र सरकार के तमाम दावों के बावजूद बिहार में LPG की भारी किल्लत देखने को मिल रही है. तकरीबन सभी जिलों में LPG सिलेंडर के लिए मारामारी की खबरें सामने आ रही हैं. गैस की कमी के कारण राजधानी पटना में तमाम होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्टल बंद हो चुके हैं. इसकी वजह से छात्र-छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अब पटना की छात्राओं की मदद के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आगे आए हैं. पप्पू यादव ने पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में रहने वाली छात्राओं के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर देने का बड़ा ऐलान भी किया.

पूर्णिया सांसद ने कहा कि पटना और पूर्णिया में रहने वाली छात्राओं को उनके कार्यालय में ID कार्ड दिखाने पर मुफ्त गैस सिलिंडर दिया जाएगा. पप्पू यादव ने कहा कि नोटबंदी में लाइन, कोरोना में लाइन, श्मशान में लाइन और अब गैस के लिए लाइन. 12 साल में सिर्फ लाइन ही लाइन. इसके लिए देश थोड़ी बना है कि हर चीज के लिए लाइन में खड़ा होना पड़े. उन्होंने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही है. लोगों के पास गैस नहीं है. जिसकी वजह से पटना में ना जानें कितने होटल-रेस्टोरेंट और गर्ल्स हॉस्टल बंद हो गए. बच्चियों के पास खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं है. 

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर गोलीकांड: पप्पू यादव का धरना, बोले- हाईकोर्ट और संसद तक उठाएंगे मामला

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पप्पू यादव ने कहा कि पटना में कोई भी लड़की अपना छोटा गैस सिलेंडर और अपना ID कार्ड लेकर वो मेरे पटना यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के पास जाएंगे. उनके छोटे गैस सिलेंडर में मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री में गैस भराया जाएगा. पूर्णिया सांसद की ओर से यह कदम खासतौर पर बाहर से आकर पढ़ाई कर रही छात्राओं की मदद के लिए उठाया गया है, ताकि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों में परेशानी न हो. 

पप्पू यादव ने यह ऐलान सोनपुर से किया. यहां उन्होंने दानापुर में मारे गए बिट्टू यादव के परिवार से मुलाकात की. इस दौरान कानून व्यवस्था पर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा. पीड़ित परिवार से मिलने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में किसी को नहीं पता कि सरकार चला कौन रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है. सांसद ने डगरूआ प्रखंड में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती, तो पीड़िता की जान बच सकती थी.

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'नोटबंदी से लेकर LPG तक सिर्फ लाइन', पप्पू यादव देंगे छात्राओं को फ्री गैस सिलेंडर
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