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साधु भेष धरने पर घिरे पप्पू यादव तो उमड़ा सनातन प्रेम, बोले- हम खीरा-ककड़ी नहीं है जो मुझे कतर देगा

Pappu Yadav News: संसद में साधु भेष में नाटक (ड्रामा) करने पर सांसद पप्पू यादव के खिलाफ देश के कई हिस्सों में FIR दर्ज कराई गई है. इसको लेकर अब उन्होंने कहा कि कुछ लोग गेरुआ पहन के राम मंदिर के चंदा की चोरी करते हैं. हम तो गेरुआ पहन के सनातन की रक्षा कर रहे हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 02, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:06 PM IST
साधु भेष धरने पर घिरे पप्पू यादव तो उमड़ा सनातन प्रेम, बोले- हम खीरा-ककड़ी नहीं है जो मुझे कतर देगा
Image Credit: साधु भेष धरने पर घिरे पप्पू यादव तो उमड़ा सनातन प्रेम (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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