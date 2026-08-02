/साधु भेष धरने पर घिरे पप्पू यादव तो उमड़ा सनातन प्रेम, बोले- हम खीरा-ककड़ी नहीं है जो मुझे कतर देगा

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पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गेरुए वस्त्र में संसद में प्रदर्शन करना भारी पड़ गया. इस मामले में ना सिर्फ उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, बल्कि भारी विरोध भी जताया जा रहा है. इस सबके बीच पप्पू यादव का अब सनातन के प्रति प्रेम आज छलक पड़ा है. पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उन्होंने कहा कि क्या मैं सनातनी नहीं हूं? क्या गेरुआ रंग पहनने का मुझे अधिकार नहीं है? कुछ लोग गेरुआ पहन के राम मंदिर के चंदा की चोरी करते हैं. हम तो गेरुआ पहन के सनातन की रक्षा कर रहे हैं.
पप्पू यादव ने कहा कि हम खीरा-ककड़ी नहीं है कि कोई मुझे कतर देगा और मारने की सुपारी देगा. उन्होंने चैलेंज किया कि आज शाम 5:00 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, जिनको भी कुछ करना है, आ जाएं. देश के अलग-अलग हिस्सों में दर्ज हुई एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी FIR से नहीं डरते तो पप्पू यादव कैसे डर जाएगा? उन्होंने कहा कि सनातन की रक्षा करने के लिए 100 बार भी मरना पड़े, तो वह तैयार हैं. उन्होंने आगे कहा कि जब बात बच्चों पर आएगी तो महाभारत से भी बड़ा महाभारत इस देश में शुरू हो जाएगा.
पप्पू यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की गिरफ्तारी हो. साथ ही 305 करोड रुपए कहां हैं, इसका सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच हो. अपने साधु भेष की वकालत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि क्या सनातन और मंदिर निधि को लूटने वालों को बेनकाब करना और उनके खिलाफ लड़ना गलत है? क्या मंदिरों और एक अरब भारतीयों की आस्था की रक्षा करना गलत है?
उधर, इस मामले में रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो बहरूपिया वाला रूप बनाकर नौटंकी की, उससे ना सिर्फ उनकी गरिमा गिरी, बल्कि संसद की भी गरिमा गिरी है. उन्होंने कहा कि सांसद की अपनी एक गरिमा होती है और उसकी गरिमा को बनाए रखने की जवाबदेही सभी सांसदों की है. जिस तरह से पप्पू यादव ने सदन में बहरूपिया का रूप बनाया. यह काफी निंदनीय है. यही कारण है कि ऐसे विचारधारा वाले लोगों को देश की जनता दरकिनार करने जा रही है. उन्होंने कहा कि माननीय सांसद का यह व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है.