इंडिया ब्लॉक राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव : पप्पू यादव

Bihar Chunav 2025: पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी की जीत की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि संवैधानिक दायित्वों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना है तो सभी दलों को 'इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए. पप्पू यादव ने सोमवार को कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी पार्टी के अपने अधिकार हैं. मुझे लगता है कि इस चुनाव में बेहतर करने का समय है. वह एक विद्वान और पूर्व न्यायाधीश हैं और मेरा मानना है कि पार्टी से ऊपर उठकर सबके हित में न्याय करेंगे. संवैधानिक दायित्वों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना है तो सभी दलों को 'इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं पर पप्पू यादव ने कहा, इस बात का फैसला प्रभारी और पार्टी के अध्यक्ष को करना है. कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी ने समाज में एक उम्मीद और विश्वास जगाने का काम किया है. मेरा मानना है कि बिहार अब बदलाव की ओर बढ़ गया है. बिहार की जनता राहुल गांधी के विचारों और संघर्षों के साथ खड़ी है. मुझे लगता है कि बिहार ही देश को दिशा देने का काम करेगा. इस बार बिहार में बदलाव आएगा और बिहार विरोधी, युवा विरोधी तथा गरीब विरोधी सरकार को समाप्त करने का काम करेगी.

ये भी पढ़े: CM चेहरे के लिए राहुल गांधी ने साधी चुप्पी, डी राजा ने तेजस्वी के नाम पर लगाई मुहर

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस के लिए हमेशा से ही विचारधारा और मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं. पार्टी के लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं होता है. कांग्रेस हमेशा सामने के लक्ष्य को देखकर काम करती है और आज कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा एनडीए है. राहुल गांधी के लिए सीटें मायने नहीं रखती हैं बल्कि उनका उद्देश्य 'इंडिया गठबंधन' को मजबूत करना है.

बिहार में कांग्रेस की भूमिका के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा, कांग्रेस बिहार में छोटे या बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, बल्कि सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं. वर्तमान में हम सबका विश्वास बढ़ रहा है और हमारे कुनबे में भी इजाफा हो रहा है. हेमंत सोरेन के आने से महागठबंधन के वोटों में इजाफा होगा. मुझे लगता है कि हमारी पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके विचारों को अपनाते हुए चुनाव लड़ेगी. राहुल गांधी के हाथ में ही देश सुरक्षित रहेगा और जो संघर्ष उन्होंने किया है, वो सराहनीय है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!