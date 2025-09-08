इंडिया ब्लॉक राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव : पप्पू यादव
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2913583
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

इंडिया ब्लॉक राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव : पप्पू यादव

Bihar Chunav 2025: पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी की जीत की उम्मीद जताई. साथ ही साथ पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है. 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 08, 2025, 02:48 PM IST

Trending Photos

पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र
पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र

Bihar Chunav 2025: पूर्णिया से लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी की जीत की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि संवैधानिक दायित्वों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना है तो सभी दलों को 'इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए. पप्पू यादव ने सोमवार को  कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी पार्टी के अपने अधिकार हैं. मुझे लगता है कि इस चुनाव में बेहतर करने का समय है. वह एक विद्वान और पूर्व न्यायाधीश हैं और मेरा मानना है कि पार्टी से ऊपर उठकर सबके हित में न्याय करेंगे. संवैधानिक दायित्वों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना है तो सभी दलों को 'इंडिया गठबंधन' के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चाओं पर पप्पू यादव ने कहा, इस बात का फैसला प्रभारी और पार्टी के अध्यक्ष को करना है. कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी ने समाज में एक उम्मीद और विश्वास जगाने का काम किया है. मेरा मानना है कि बिहार अब बदलाव की ओर बढ़ गया है. बिहार की जनता राहुल गांधी के विचारों और संघर्षों के साथ खड़ी है. मुझे लगता है कि बिहार ही देश को दिशा देने का काम करेगा. इस बार बिहार में बदलाव आएगा और बिहार विरोधी, युवा विरोधी तथा गरीब विरोधी सरकार को समाप्त करने का काम करेगी.

ये भी पढ़े: CM चेहरे के लिए राहुल गांधी ने साधी चुप्पी, डी राजा ने तेजस्वी के नाम पर लगाई मुहर

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस के लिए हमेशा से ही विचारधारा और मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं. पार्टी के लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं होता है. कांग्रेस हमेशा सामने के लक्ष्य को देखकर काम करती है और आज कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा एनडीए है. राहुल गांधी के लिए सीटें मायने नहीं रखती हैं बल्कि उनका उद्देश्य 'इंडिया गठबंधन' को मजबूत करना है.

बिहार में कांग्रेस की भूमिका के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा, कांग्रेस बिहार में छोटे या बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, बल्कि सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं. वर्तमान में हम सबका विश्वास बढ़ रहा है और हमारे कुनबे में भी इजाफा हो रहा है. हेमंत सोरेन के आने से महागठबंधन के वोटों में इजाफा होगा. मुझे लगता है कि हमारी पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके विचारों को अपनाते हुए चुनाव लड़ेगी. राहुल गांधी के हाथ में ही देश सुरक्षित रहेगा और जो संघर्ष उन्होंने किया है, वो सराहनीय है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Pappu Yadavbihar chunav 2025

Trending news

NDA Sheet Sharing
बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे BJP-JDU, बाकियों को क्षमता के अनुसार मिलेगी हिस्सेदारी
Bihar politics
बिहार में SIR नहीं है मुद्दा, एनडीए की जीत निश्चित: रामनाथ ठाकुर
Jagdambika Pal
दुख बांटने गए थे या बाढ़ का सैर करने? जगदंबिका पाल का कांग्रेस सांसद पर तंज
nitish kumar
Good News: CM नीतीश कुमार ने अब आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं को दी बड़ी खुशखबरी
Katihar News
कटिहार में NIA की छापेमारी, पुलवामा हमले से जुड़े तार
Jharkhand news
Jharkhand News: झारखंड कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर प्रक्रिया तेज
bihar chunav 2025
CM चेहरे के लिए राहुल गांधी ने साधी चुप्पी, डी राजा ने तेजस्वी के नाम पर लगाई मुहर
pitru paksha 2025
Pitru Paksha 2025 : माता सीता का श्राप और पिंडदान की पवित्रता, गयाजी की अनूठी महिमा
Bihar SIR
हिंदू परिवारों में मुस्लिम मतदाता, मुजफ्फरपुर की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी या कोई साजिश
Irfan Ansari
'बहुत बड़े नेता बनते हो, तुम्हें उड़ा दूंगा..', मंत्री इरफान अंसारी को फिर मिली धमकी
;