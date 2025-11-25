Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3017866
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'अंधे, बहरे और गूंगे, अगर आरक्षण खत्म होगा तो...', पप्पू यादव का सियासत में बवंडर वाला बयान

Pappu Yadav News: पूर्णिया के सांसद ने कहा कि सोनिया गांधी इस देश की बहू हैं, इस देश की मां हैं. महिलाओं का अपमान करना उनकी संस्कृति का हिस्सा है. ऐसे लोगों को यमुना के गंदे पानी में डुबो देना चाहिए.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Nov 25, 2025, 03:53 PM IST

Trending Photos

'अंधे, बहरे और गूंगे, अगर आरक्षण खत्म होगा तो...', पप्पू यादव का सियासत में बवंडर वाला बयान

Pappu Yadav: जगद्गुरु रामभद्राचार्य द्वारा एससी/एसटी एक्ट और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर दिए गए बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है. पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मुझे नहीं पता रामभद्राचार्य कौन हैं. ऐसे लोग (अंधे, बहरे और गूंगे) केवल अंबेडकर के विचारों से ही ठीक हो सकते हैं. पप्पू यादव ने आगे कहा कि मैं शंकराचार्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी शंकराचार्य दलित, एससी और एसटी को अपने बीच शामिल करें और हम तुरंत आरक्षण समाप्त कर देंगे.

बता दें कि चित्रकूट में आयोजित एक कार्यक्रम में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि एससी/एसटी एक्ट को खत्म कर देना चाहिए. वेदों में अवर्ण या सवर्ण का कोई उल्लेख नहीं है. मैं कहूंगा कि जाति आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए. रामभद्राचार्य की तरफ से सोनिया गांधी पर दिए बयानों को लेकर भी पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी. 

दरअसल, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह (सोनिया गांधी) भारतीय नहीं हैं. इसके अलावा पप्पू यादव ने बिहार की नवगठित सरकार की कैबिनेट पर भी टिप्पणी की. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'तेजस्वी मेरे भाई हैं और उनकी बहनें...', चिराग पासवान का धमाकेदार इंटरव्यू, पढ़िए

उन्होंने कहा कि पटना में सोमवार को ही तीन हत्याएं हुईं. अगर गृह मंत्री अच्छा काम करते हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा. हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं. हम रचनात्मक आलोचना जारी रखेंगे. लेकिन जो अपराधी और माफिया नेटवर्क पिछले 20 वर्षों से कैबिनेट में बैठा है, उसे खत्म किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'भाजपाई जंगलराज में अपराधी बने सम्राट!', RJD के पोस्ट से सियासत गरमाई, JDU का पलटवार

इन बयानों के बाद राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी प्रतिक्रिया दी है और आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

इनपुट: आईएएनएस

TAGS

Pappu YadavBihar News

Trending news

Pappu Yadav
'अंधे, बहरे और गूंगे, अगर आरक्षण खत्म होगा तो...', पप्पू यादव का बवंडर वाला बयान
Chirag Paswan
'तेजस्वी मेरे भाई हैं और उनकी बहनें...', चिराग पासवान का धमाकेदार इंटरव्यू, पढ़िए
Bihar Crime News
बिहार के नागरिक को अगरतला में त्रिपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जानें मामला
Rahul Gandhi
राहुल गांधी का दावा- SIR और वोट चोरी से चुनाव हारे, फिर 7 नेताओं पर कार्रवाई क्यों?
Bihar News
Road Accident: शेखपुरा में 5 जिंदगियां खत्म, 8 गंभीर रूप से घायल, कोहराम मचा
Ramlala Darshan Train from Bihar
भगवान श्रीराम मंदिर का दर्शन करना तो पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा से कैसे जाएं
Bihar News
लिट्टी-चोखा खा लिया, अब ट्राय करें बिहार का स्वादिष्ट और प्रसिद्ध चंपारण मटन
Bihar News
तैयार रहें बेरोजगार! बिहार में करीब 33 हजार पदों पर जल्द होगी बहाली
nitish kumar
जिस मुद्दे पर तेजस्वी ने सबसे ज्यादा घेरा, CM नीतीश उस पर दोनों हाथों से जोर लगा रहे
Ram Kripal Yadav
किसानों की आमदनी दोगुनी-तिगुनी कैसे हो, यह हमारी पहली प्राथमिकता: रामकृपाल यादव