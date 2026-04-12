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'निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए...', पप्पू यादव ने CM पद के लिए नीतीश के बेटे का समर्थन किया

Bihar Politics: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए. वह सुशील और सभ्य हैं. जनता ने नीतीश को मैंडेट दिया था.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 12, 2026, 02:26 PM IST

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पप्पू यादव (फाइल फोटो)
पप्पू यादव (फाइल फोटो)

Bihar Politics: बिहार में नई सरकार के गठन और सीएम नीतीश के इस्तीफे को लेकर कयासों के बाजार गर्म है. सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने साफ कहा है कि नई सरकार और नया सीएम बीजेपी तय करेगी. इससे साफ है कि अगली सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी. इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है. पूर्णिया सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए, अगर छोड़ते भी हैं तो जेडीयू से किसी को सीएम बनाना चाहिए. 

पप्पू यादव ने इस दौरान निशांत कुमार की तरफदारी करते हुए कहा कि निशांत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए. वह सुशील और सभ्य हैं. जनता ने नीतीश को मैंडेट दिया था. इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी में जिसका नाम आता है, वह मुख्यमंत्री नहीं बनता. पूर्णिया सांसद ने यह बयान दरभंगा में दिया. वह यहां सर्राफा व्यवसायी से 2 करोड़ रुपये की लूट की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने आए थे. इस दौरान पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा. पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री कोई भी बने, बिहार चलेगा दिल्ली से. 

ये भी पढ़ें- 14 अप्रैल को CM पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, नई सरकार का इस दिन होगा शपथ ग्रहण!

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दूसरी ओर मंत्री विजय चौधरी ने साफ कहा कि बिहार में चंद दिनों में सरकार बदलने वाली है. सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा कि नया सीएम बीजेपी को तय करना है. उन्होंने साफ कहा है कि नए सीएम की अनुशंसा बीजेपी ही करेगी. मंत्रिमंडल के गठन को लेकर विजय चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि अभी इस विषय पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है.

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