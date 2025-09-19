राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव, चुनाव आयोग पर भी की कड़ी टिप्पणी
राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव, चुनाव आयोग पर भी की कड़ी टिप्पणी

Bihar Politics: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों को समर्थन करते हु ए कहा कि चुनाव आयोग ने  वोट चोरी के अलग-अलग पैटर्न तय किए हैं और राहुल गांधी ने उन्हें उजागर किया. उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री पर तीखी टिप्पणियां भी की.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 19, 2025, 06:07 PM IST

पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र
पप्पू यादव, सांसद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र

Bihar Politics: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों का पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने समर्थन किया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 'वोट चोरी' के अलग-अलग पैटर्न तय किए हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने उजागर किया है.पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा और आम आदमी के वोट के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं.

राहुल गांधी ने साफतौर पर कहा है कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं. मैं पूछता हूं कि इसके पीछे कौन है और क्यों इतनी बड़ी तादाद में वोट काटे जा रहे हैं? मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग ने 'वोट चोरी' के अलग-अलग पैटर्न तय किए हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने उजागर करने का काम किया है.पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को भाजपा-आरएसएस का एजेंट बताते हुए कहा, चुनाव आयोग प्रो-भाजपा और आरएसएस है. वे एंटी-संविधान, एंटी-दलित, एंटी-ओबीसी और एंटी-नेशन हैं. ऐसे लोगों को इस पद पर नहीं रहना चाहिए.

ये भी पढ़ें: Bihar Politics: 'माई बहन योजना के नाम पर ठगी', विजय चौधरी का विपक्ष पर प्रहार

सांसद ने महागठबंधन की एकता पर जोर देते हुए कहा, सबकी अपनी-अपनी पार्टी है और कांग्रेस का अपना तरीका है. हमारी पांच गारंटी हैं और उसको लेकर बैठकें हो रही हैं. लोगों को जो काम चाहिए, हम उस पर काम कर रहे हैं. हर पार्टी का मेनिफेस्टो कोई और तैयार नहीं कर सकता. राहुल गांधी के नेतृत्व में 'वोट अधिकार यात्रा' निकाली गई और इस दौरान आम लोगों का खूब समर्थन भी मिला है.

पप्पू यादव ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए कहा, धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग मार्केटिंग के लिए सरकार प्रायोजित काम करते हैं. उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता. ये मूर्ख टाइप के लोग हैं, जिनका ज्ञान से लेना-देना नहीं है. भारत की संस्कृति का पता नहीं है. इनकी बातों को लोग हल्के में लेते हैं और ऐसे लोगों को नेपाल और पाकिस्तान भेज देना चाहिए.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Pappu Yadav

