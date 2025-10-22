Advertisement
Bihar-jharkhand politics

Pappu Yadav: राजनीति से सन्यास लेने वाले हैं पप्पू यादव? जानें बिहार चुनाव के बीच आखिर क्यों कही पॉलिटिक्स छोड़ने की बात

Pappu Yadav News: बिहार चुनाव के बीच पप्पू यादव के एक बयान ने सियासी गलियारों में सनसनी मचा दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोड़ कर सभी ने टिकट बेचा है. इतना ही नहीं परिवारवादी राजनीति पर हमला करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अब बिहार की राजनीति करने का मन नहीं करता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:46 AM IST

पप्पू यादव

Pappu Yadav Latest News: बिहार चुनाव के बीच में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राजनीति छोड़ने की बात कहकर सियासी गलियारों में सनसनी मचा दी है. चुनावी माहौल के बीच पूर्णिया सांसद ने कहा कि बिहार के राजनीतिक दलों की स्थिति देखकर अब प्रदेश की राजनीति करने का अब मन नहीं करता है. उन्होंने आगे कहा कि अब लगता है कि राजनीति छोड़ दूं और लगभग मैं उसी ओर जा रहा हूं. उनके इस बयान से सियासी भूचाल आ गया है. पप्पू यादव के इस बयान के अब सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं. सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ गई है कि क्या पप्पू यादव अब राजनीति से सन्यास लेने जा रहे हैं. बता दें कि पप्पू यादव ने यह बयान परिवारवादी राजनीति पर कटाक्ष करते हुए ये बातें कहीं.

परिवारवादी राजनीति पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों में बाप, बेटा, समधी, मां सबको टिकट दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छोड़ कर सभी ने टिकट बेचा है. सभी ने अपराधी और बाहुबली को टिकट दिया है. ये ठीक थोड़े है लोकतंत्र और बिहार के लिए. पप्पू यादव ने कहा कि लगभग सभी की यही स्थिति है. बिहार की राजनीति करने का अब मन नहीं करता है. लगता है कि राजनीति छोड़ दूं और लगभग मैं उसी ओर जा रहा हूं.

पप्पू यादव ने आगे कहा कि कांग्रेस के पक्ष में लहर था, हमारे नेता ने जिस परसेप्शन को बनाया था, उसको 20 दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश हुई है. जनता राहुल गांधी के साथ आज भी खड़ा रहना चाहती है. किसी दूसरे के नाम पर वोट नहीं करना चाहती है. वहीं तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता, ये चुनाव राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हो रहा है. अगर किसी और के चेहरे पर चुनाव हुआ तो सत्यानाश ही हो जाएगा. महागठबंधन में सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि मुझे नहीं पता.

