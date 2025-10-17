Advertisement
पप्पू यादव महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नाराज, बोले-कांग्रेस कब तक देगी कुर्बानी?

Pappu Yadav:पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा गठबंधन धर्म निभाती है, लेकिन हर बार उसी से कुर्बानी मांगी जाती है. वहीं, भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उसने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 17, 2025, 05:58 PM IST

Pappu Yadav: पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर असंतोष जताया है. उन्होंने कहा कि वे टिकट बंटवारे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं.पप्पू यादव ने कहा कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए आखिर कब तक कांग्रेस ही कुर्बानी देती रहेगी? उन्होंने कहा कि गुलामी से आजादी कांग्रेस ने दिलाई, लेकिन हमेशा कांग्रेस से ही परीक्षा ली जाती है. गुलामी करने का वक्त चला गया, उन्होंने कहा कि गठबंधन में किसी भी निर्णय प्रक्रिया में बीच का रास्ता निकाला जाता है, लेकिन पूर्ण संतुष्टि संभव नहीं. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता थोड़े नाराज तो होंगे ही, खासकर जब हमारी सीटिंग सीटों पर हमला किया जाता है.

उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे से जहां जदयू-भाजपा में मारपीट हो रही है, वहीं कांग्रेस में कोई विरोध नहीं है. उन्होंने महागठबंधन को एकजुट बताया, लेकिन सीट बंटवारे पर असंतोष प्रकट किया. महागठबंधन में बछवाड़ा सीट को लेकर कोहराम मचा हुआ है. कांग्रेस के प्रत्याशी उतारने के बाद भाकपा ने कड़ी आपत्ति जताई है. बछवाड़ा उन सीटों में शामिल है जहां गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच खींचतान चरम पर है. इस पर पप्पू यादव ने कहा कि बछवाड़ा कांग्रेस की पारंपरिक सीट नहीं है, लेकिन गठबंधन में सम्मान का सवाल है. सीपीआई ने दावा किया है कि यह उनकी सीट है और उनके उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर दिया है.

ये भी पढ़ें: देश में उत्पीड़न का दौर चल रहा है, राहुल गांधी समुदायों की आवाज बन रहे हैं: उदित राज

भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने पर पप्पू यादव ने बधाई दी. उन्होंने कहा कि खेसारी लाल भाई को बधाई कि वे चुनाव लड़ रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्यमंत्री फेस को लेकर दिए बयान पर पप्पू यादव ने जोरदार हमला किया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सीएम फेस नहीं हैं. भाजपा ने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपा है. उनके मतदाताओं में बहुत गुस्सा है. यादव ने दावा किया कि नीतीश के वोटरों में भारी नाराजगी है और यह चुनाव में असर डालेगा.

बता दें कि शुक्रवार को पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है. दो चरण में आयोजित होने वाले इस चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा.

इनपुट: आईएएनएस

