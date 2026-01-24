Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3084569
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

कांग्रेस में फिर हुई पप्पू यादव की बेइज्जती! खरगे के गार्ड्स ने पहले लौटाया फिर बुलाया, पूर्णिया सांसद बोले- हमें खुद नहीं पता कि हम कहां हैं

Pappu Yadav News: कांग्रेस आलाकमान के साथ बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक में पप्पू यादव को सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए खरगे के आवास के बाहर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. जानकारी के मुताबिक, उनका नाम आगंतुकों की लिस्ट में नहीं था, इसलिए गार्ड्स ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:58 AM IST

Trending Photos

पप्पू यादव (फाइल फोटो)
पप्पू यादव (फाइल फोटो)

Pappu Yadav Latest News: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में बेइज्जती की घटना सामने आई है. दरअसल, शुक्रवार (23 जनवरी) को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक थी. इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे. बैठक में शामिल होने के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे, लेकिन उन्हें गार्ड्स ने बाहर ही रोक दिया. खरगे के आवास के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के पास नेताओं की लिस्ट में पप्पू यादव का नाम शामिल नहीं था. पप्पू यादव को गेट पर ही रोक दिया गया. काफी देर तक इंतजार के बाद पप्पू यादव वहां से वापस जाने लगे. हालांकि, तभी अंदर से क्लियरेंस आ गया. इसके बाद पप्पू यादव को वापस बुलाया गया. तब कहीं जाकर पप्पू यादव बैठक में शामिल हुए.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में पार्टी आलकमान के सामने पप्पू यादव ने खुलकर कहा कि अगर कांग्रेस को बिहार में खुद को मजबूत करना है तो उसे राजद से अलग होना होगा. वहीं कांग्रेस पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने का दर्द पप्पू यादव की जुबान पर आ गया. बैठक के बाद पप्पू यादव ने कहा कि हमें खुद नहीं पता की हम कहां हैं, कांग्रेस हमें कहां रखेगी. हम तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रेम के प्रति दीवाने हैं. कोई दायित्व मुझे दिया जाए, कोई क्षेत्र दिया जाए... हम उसके अनुसार काम करेंगे... मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति और कांग्रेस की विचारधारा के प्रति मेरा समर्पण है.

ये भी पढ़ें- क्या राहुल गांधी ने विधायकों संग बैठक करके टाल दिया बिहार कांग्रेस पर आया संकट?

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि बिहार कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. उन्हें जमीन पर मेहनत करना पड़ेगी. राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में बहुत बड़ा मौका है और वहां सबको एक साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्पेस को बढ़ाना है. हमें पार्टी को नकारात्मक राजनीति से बचाना है. जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाई जाएगी. बैठक में तारिक अनवर ने कहा कि सिर्फ जिम्मेदारी लेने और पद लेने से काम नहीं होगा, बल्कि जमीन पर उतरकर मेहनत से काम करना होगा.

TAGS

Pappu YadavPurnea news

Trending news

patna news
मोस्ट वांटेड राजा दुबे को STF ने उठाया, बक्सर से बनारस तक था आतंक का साम्राज्य
Pappu Yadav
कांग्रेस में फिर हुई पप्पू यादव की बेइज्जती! पूर्णिया सांसद बोले- हमें खुद नहीं पता
Chaibasa news
48 घंटे बाद सारंडा के जंगलों से 17 नक्सलियों के शव बरामद, आज होगा पोस्टमार्टम
Karpoori Thakur
कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती, पीएम मोदी ने जननायक को दी श्रद्धांजलि
patna news
सड़क पर दौड़ता '5-स्टार होटल'! बिहार सरकार ने लॉन्च की दो हाईटेक कैरावैन बसें
Lalan Singh
'अब मान जाइए...' CM नीतीश के सामने अब ललन सिंह ने निशांत को राजनीति में आने को कहा
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामलाः पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कैसे मिलेगा सेकेंड ओपिनियन?
Bihar Congress
क्या राहुल गांधी ने विधायकों संग बैठक करके टाल दिया बिहार कांग्रेस पर आया संकट?
Karpoori Thakur
Bihar Breaking News Live: कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर सीएम नीतीश ने दी श्रद्धाजंलि, देखें पल-पल की अपडेट
Karpoori Thakur 102nd birth anniversary
कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर कर्पूरीग्राम पहुंचेंगे CM नीतीश, करेंगे माल्यार्पण