कांग्रेस में फिर हुई पप्पू यादव की बेइज्जती! खरगे के गार्ड्स ने पहले लौटाया फिर बुलाया, पूर्णिया सांसद बोले- हमें खुद नहीं पता कि हम कहां हैं

Pappu Yadav Latest News: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में बेइज्जती की घटना सामने आई है. दरअसल, शुक्रवार (23 जनवरी) को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक थी. इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे. बैठक में शामिल होने के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे, लेकिन उन्हें गार्ड्स ने बाहर ही रोक दिया. खरगे के आवास के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के पास नेताओं की लिस्ट में पप्पू यादव का नाम शामिल नहीं था. पप्पू यादव को गेट पर ही रोक दिया गया. काफी देर तक इंतजार के बाद पप्पू यादव वहां से वापस जाने लगे. हालांकि, तभी अंदर से क्लियरेंस आ गया. इसके बाद पप्पू यादव को वापस बुलाया गया. तब कहीं जाकर पप्पू यादव बैठक में शामिल हुए.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में पार्टी आलकमान के सामने पप्पू यादव ने खुलकर कहा कि अगर कांग्रेस को बिहार में खुद को मजबूत करना है तो उसे राजद से अलग होना होगा. वहीं कांग्रेस पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने का दर्द पप्पू यादव की जुबान पर आ गया. बैठक के बाद पप्पू यादव ने कहा कि हमें खुद नहीं पता की हम कहां हैं, कांग्रेस हमें कहां रखेगी. हम तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रेम के प्रति दीवाने हैं. कोई दायित्व मुझे दिया जाए, कोई क्षेत्र दिया जाए... हम उसके अनुसार काम करेंगे... मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति और कांग्रेस की विचारधारा के प्रति मेरा समर्पण है.

वहीं राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि बिहार कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. उन्हें जमीन पर मेहनत करना पड़ेगी. राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में बहुत बड़ा मौका है और वहां सबको एक साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्पेस को बढ़ाना है. हमें पार्टी को नकारात्मक राजनीति से बचाना है. जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाई जाएगी. बैठक में तारिक अनवर ने कहा कि सिर्फ जिम्मेदारी लेने और पद लेने से काम नहीं होगा, बल्कि जमीन पर उतरकर मेहनत से काम करना होगा.