Paroo Vidhan Sabha Chunav 2025: यहां पर्यटन की अपार संभावना के बावजूद विकास अधूरा, अनदेखी से जनता परेशान

Paroo Assembly Election 2025: मुजफ्फरपुर जिले की पारू विधानसभा सीट ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के लिए जानी जाती है. यहां भगवान महावीर का जन्म स्थल बासोकुंड और अशोक स्तंभ मौजूद हैं. यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से काफी संभावनाओं से भरा है, लेकिन अब तक उचित विकास नहीं हो सका. न तो यहां पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और न ही कोई ठोस योजना बन सकी.

इस क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या जलजमाव है. बरसात के दिनों में सड़कों और खेतों में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी होती है. इसके अलावा सरकारी नलकूप वर्षों से खराब पड़े हैं, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ता है. खेतों में समय पर पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे फसलों की पैदावार पर असर पड़ता है. जनता की एक और बड़ी मांग रेफरल अस्पताल की है. भवन बनने के बावजूद वर्षों से इसे रेफरल अस्पताल का दर्जा नहीं मिला.

पारू विधानसभा में भाजपा के अशोक कुमार सिंह लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं. 2020 के चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी शंकर प्रसाद यादव को 14,698 वोटों से हराया था. अशोक कुमार सिंह को 77,392 वोट मिले, जबकि शंकर प्रसाद यादव को 62,694 वोट मिले थे. 2015 में भी अशोक कुमार सिंह ने राजद के शंकर प्रसाद यादव को 13,539 वोट से हराया था. 2010 में उन्होंने राजद के मिथलेश प्रसाद यादव को 19,027 वोट से मात दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

2025 के चुनाव में भी भाजपा से अशोक कुमार सिंह और महागठबंधन से शंकर प्रसाद यादव प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं. पारू की राजनीति जातीय समीकरण पर आधारित है. यहां यादव और भूमिहार वोटरों की संख्या लगभग बराबर है. इसके अलावा मुस्लिम और राजपूत मतदाता भी चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

मुजफ्फरपुर जिले की कुल सीटों पर नजर डालें तो कांटी, गायघाट, मीनापुर और बोचहा में राजद का कब्जा है. सकरा सीट जदयू के पास है, जबकि कुढ़नी, औराई, बरूराज, साहेबगंज और पारू पर भाजपा का कब्जा है. वहीं, मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी.

ये भी पढ़ें- बरूराज विधानसभा में चीनी मिल और अनुमंडल की मांग सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!