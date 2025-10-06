Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2950159
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Paroo Vidhan Sabha Chunav 2025: यहां पर्यटन की अपार संभावना के बावजूद विकास अधूरा, अनदेखी से जनता परेशान

Bihar Chunav 2025: मुजफ्फरपुर जिले की पारू विधानसभा सीट विकास की अनदेखी से जूझ रही है. भगवान महावीर जन्म स्थल बासोकुंड और अशोक स्तंभ जैसी धरोहरों के बावजूद पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया गया. जनता जलजमाव, सिंचाई संकट और रेफरल अस्पताल की कमी से परेशान है.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 06, 2025, 03:33 PM IST

Trending Photos

पारू विधानसभा
पारू विधानसभा

Paroo Assembly Election 2025: मुजफ्फरपुर जिले की पारू विधानसभा सीट ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के लिए जानी जाती है. यहां भगवान महावीर का जन्म स्थल बासोकुंड और अशोक स्तंभ मौजूद हैं. यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से काफी संभावनाओं से भरा है, लेकिन अब तक उचित विकास नहीं हो सका. न तो यहां पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और न ही कोई ठोस योजना बन सकी.

इस क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या जलजमाव है. बरसात के दिनों में सड़कों और खेतों में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी होती है. इसके अलावा सरकारी नलकूप वर्षों से खराब पड़े हैं, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ता है. खेतों में समय पर पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे फसलों की पैदावार पर असर पड़ता है. जनता की एक और बड़ी मांग रेफरल अस्पताल की है. भवन बनने के बावजूद वर्षों से इसे रेफरल अस्पताल का दर्जा नहीं मिला.

पारू विधानसभा में भाजपा के अशोक कुमार सिंह लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं. 2020 के चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी शंकर प्रसाद यादव को 14,698 वोटों से हराया था. अशोक कुमार सिंह को 77,392 वोट मिले, जबकि शंकर प्रसाद यादव को 62,694 वोट मिले थे. 2015 में भी अशोक कुमार सिंह ने राजद के शंकर प्रसाद यादव को 13,539 वोट से हराया था. 2010 में उन्होंने राजद के मिथलेश प्रसाद यादव को 19,027 वोट से मात दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

2025 के चुनाव में भी भाजपा से अशोक कुमार सिंह और महागठबंधन से शंकर प्रसाद यादव प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं. पारू की राजनीति जातीय समीकरण पर आधारित है. यहां यादव और भूमिहार वोटरों की संख्या लगभग बराबर है. इसके अलावा मुस्लिम और राजपूत मतदाता भी चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

मुजफ्फरपुर जिले की कुल सीटों पर नजर डालें तो कांटी, गायघाट, मीनापुर और बोचहा में राजद का कब्जा है. सकरा सीट जदयू के पास है, जबकि कुढ़नी, औराई, बरूराज, साहेबगंज और पारू पर भाजपा का कब्जा है. वहीं, मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी.

ये भी पढ़ें- बरूराज विधानसभा में चीनी मिल और अनुमंडल की मांग सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Paroo Vidhan Sabha Seatbihar chunav 2025

Trending news

Paroo Vidhan Sabha Seat
Paroo Vidhan Sabha Chunav 2025: यहां पर्यटन की अपार संभावना के बावजूद विकास अधूरा
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: पांच साल में कितना बदल गया बिहार का दलीय गणित?
Bihar News
बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रमुख दलों ने कहा - हम तैयार हैं
bihar chunav 2025
नीतीश ने तोड़ दी RJD, तेजस्वी ने ओवैसी को किया कमजोर, LJP-VIP का हुआ था सफाया
Bihar politics
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार: जीतन राम मांझी
nitish kumar
एक ही कार्यकाल में 2 बार गिरी और 3 बार बनी सरकार, नीतीश ने शपथ लेने का रिकॉर्ड तोड़ा
Samastipur Crime News
Samastipur News: फौजी ने चलाई अपने ही भाईयों पर गोली, जानिए पूरा मामला
bihar chunav 2025
राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया! बिना सीट शेयरिंग के घूम रहे विदेश
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: NDA या INDIA, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कौन कितना तैयार?
Bhojpuri Cinema
खेसारी लाल यादव ने किया 'गजब तोहार नैना' गाने का पोस्टर जारी, जल्द होगा रिलीज
;