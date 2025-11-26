Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3018978
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

10 सर्कुलर रोड से ही पॉलिटिक्स में लांच हुए थे तेजप्रताप और तेजस्वी, छोटे बेटे को डिप्टी CM बना ले गए थे लालू यादव

Patna 10 Circular Road: राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए 10 सर्कुलर रोड केवल बंगला नहीं है, बल्कि यादों का ऐसा पिटारा था, जिसे वे शायद ही कभी भूल पाएंगे. जीवन में खट्टी मीठी यादों का यह गुलदस्ता अब उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी आदेश अब उन्हें यहां रहने की इजाजत नहीं देता.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 26, 2025, 02:51 PM IST

Trending Photos

10 सर्कुलर रोड से ही पॉलिटिक्स में लांच हुए थे तेजप्रताप और तेजस्वी, छोटे बेटे को डिप्टी सीएम बना ले गए थे लालू यादव
10 सर्कुलर रोड से ही पॉलिटिक्स में लांच हुए थे तेजप्रताप और तेजस्वी, छोटे बेटे को डिप्टी सीएम बना ले गए थे लालू यादव

Patna 10 Circular Road: 10 सर्कुलर रोड... यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए भावनात्मक लगाव वाला बंगला. यही वो बंगला है, जहां से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 2013 में अपने दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को राजनीति में लांच किया था. इसी आवास में रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सत्ता समीकरण कुछ इस तरह से फिट किया कि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बना दिए गए थे. इसके साथ ही तेज प्रताप यादव भी उसी सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे. इसका मतलब यह हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने जब अपनी राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी को सौंपी तो यह बंगला उसका गवाह बना. इसी बंगले में रहते हुए मीसा भारती को लालू राबड़ी ने राज्यसभा भेजा था. इसी बंगले में रहते हुए वह 2024 में पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी थीं. यही रहकर राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी थीं. 

अब इन सुखद अनुभवों को अपने में समेटे हुए यह बंगला किसी और को अलॉट कर दिया गया है. अब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करना होगा. इस बंगला को छोड़ने के बाद लालू राबड़ी के जेहन में बस यहां की यादें रह जाएंगी. 

READ ALSO: तेजस्वी अगर कोर्ट नहीं जाते तो आज राबड़ी देवी को नहीं खाली करना पड़ता 'सरकारी' आवास

Add Zee News as a Preferred Source

एक तरफ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने बच्चों की सफल राजनीतिक पारी की शुरुआत करवाई, वहीं 10 सर्कुलर रोड में कुछ ऐसे दिन भी आए, जिनको ये दोनों याद करना भी नहीं चाहेंगे. 2018 में इसी बंगले में तेज प्रताप यादव की शादी हुई, जो बाद में सफल नहीं हो पाई और इसी बंगले से 2019 में उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को बाहर निकाल दिया गया था.

इसके अलावा, विधानसभा चुनाव 2025 की हार के तुरंत बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य रोते हुए घर से बाहर निकली थीं और उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उन पर चप्पल फेंके गए. इस तरह लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए यह आवास मिला जुला अनुभव देने वाला रहा है.

TAGS

patna 10 circular road

Trending news

patna 10 circular road
10 सर्कुलर रोड से ही पॉलिटिक्स में लांच हुए थे तेजप्रताप और तेजस्वी
Rabri Devi
राबड़ी देवी ने नहीं खाली किया 10 सर्कुलर रोड तो क्या करेगी नीतीश सरकार?
Rabri Devi Bungalow
CM, वरिष्ठ मंत्री और मंत्रियों के अलावा विधायकों को आवास देने के क्या हैं नियम?
Bihar News
पानी भरने की रस्म निभा रही थी लड़कियां, मनचलों ने शुरू कर दी छेड़खानी,बांका में बवाल
Rabri Devi Bungalow
ऐश्वर्या-रोहिणी के आंसुओं का गवाह रहा 10 सर्कुलर रोड, तेज प्रताप का निष्कासन भी देखा
Digipin services
बिना पता बताए आपके घर पहुंचेगा कुरियर, बस डिजिपिन को रखिए याद
Bihar News
बेगूसराय में तेज रफ्तार ने मचाई तबाही, बहनोई की मौत साला गंभीर रूप से घायल
Samastipur News
किसी का सिर फटा, किसी के चेहरे पर बंधी पट्टी,दुल्हन की विदाई के बाद हर मची चीख पुकार
indian railway
ट्रेनों की रफ्तार और फेरों पर कोहरे का ब्रेक, 1 दिसंबर से ये रेलगाड़ियां कैंसिल
Jharkhand news
सरकार का लक्ष्य झारखंड को सक्षम राज्य के रूप में स्थापित करना है: अविनाश कुमार