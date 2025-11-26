10 सर्कुलर रोड से ही पॉलिटिक्स में लांच हुए थे तेजप्रताप और तेजस्वी, छोटे बेटे को डिप्टी CM बना ले गए थे लालू यादव

Patna 10 Circular Road: राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए 10 सर्कुलर रोड केवल बंगला नहीं है, बल्कि यादों का ऐसा पिटारा था, जिसे वे शायद ही कभी भूल पाएंगे. जीवन में खट्टी मीठी यादों का यह गुलदस्ता अब उन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी आदेश अब उन्हें यहां रहने की इजाजत नहीं देता.
Patna 10 Circular Road: 10 सर्कुलर रोड... यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए भावनात्मक लगाव वाला बंगला. यही वो बंगला है, जहां से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 2013 में अपने दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को राजनीति में लांच किया था. इसी आवास में रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सत्ता समीकरण कुछ इस तरह से फिट किया कि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बना दिए गए थे. इसके साथ ही तेज प्रताप यादव भी उसी सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे. इसका मतलब यह हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने जब अपनी राजनीतिक विरासत अगली पीढ़ी को सौंपी तो यह बंगला उसका गवाह बना. इसी बंगले में रहते हुए मीसा भारती को लालू राबड़ी ने राज्यसभा भेजा था. इसी बंगले में रहते हुए वह 2024 में पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी थीं. यही रहकर राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी थीं.
अब इन सुखद अनुभवों को अपने में समेटे हुए यह बंगला किसी और को अलॉट कर दिया गया है. अब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करना होगा. इस बंगला को छोड़ने के बाद लालू राबड़ी के जेहन में बस यहां की यादें रह जाएंगी.
एक तरफ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने बच्चों की सफल राजनीतिक पारी की शुरुआत करवाई, वहीं 10 सर्कुलर रोड में कुछ ऐसे दिन भी आए, जिनको ये दोनों याद करना भी नहीं चाहेंगे. 2018 में इसी बंगले में तेज प्रताप यादव की शादी हुई, जो बाद में सफल नहीं हो पाई और इसी बंगले से 2019 में उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को बाहर निकाल दिया गया था.
इसके अलावा, विधानसभा चुनाव 2025 की हार के तुरंत बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य रोते हुए घर से बाहर निकली थीं और उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उन पर चप्पल फेंके गए. इस तरह लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए यह आवास मिला जुला अनुभव देने वाला रहा है.