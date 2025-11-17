शपथ ग्रहण समारोह से पहले पटना प्रशासन ने कसी कमर, डीएम ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कीं

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब राज्य में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार 20 नवंबर को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा. इसी बीच प्रशासनिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं.

शपथ ग्रहण समारोह को सुचारू और सुरक्षित ढंग से आयोजित करने के उद्देश्य से पटना के जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों की छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. डीएम की ओर से सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के पश्चात नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी.

डीएम पटना ने स्पष्ट किया कि 20 नवंबर तक जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी, तकनीकी पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक स्तर के अधिकारी अवकाश पर नहीं जा सकेंगे. आदेश में कहा गया कि यदि किसी अधिकारी को विशेष परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता होती है, तो वे वरीय प्रभारी के माध्यम से स्पष्ट कारण बताते हुए आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे. अनुमति मिलने के बाद ही अधिकारी मुख्यालय छोड़ सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा-चुनाव के दौरान वोटरों को पैसे बांटे गए

दरअसल, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कमी या सुरक्षा चूक से बचने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया. समारोह में बड़ी संख्या में नेता और आम जनता शामिल होंगे, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने की आवश्यकता है. इससे पहले, सीएम नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन पहुंचे और 19 नवंबर को विधानसभा विघटित करने के लिए मंत्रिमंडल की अनुशंसा वाला पत्र सौंपा. उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है.

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का शानदार प्रदर्शन रहा. भाजपा ने बिहार की 243 सीटों में से सबसे ज्यादा 89 सीटें जीती हैं. वहीं सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली हैं. एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी को 19 सीटें मिली हैं. राज्य में लोजपा (रामविलास) ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 19 उसके खाते में आई हैं.

इनपुट: आईएएनएस