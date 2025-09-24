CWC Meeting: 'देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही...', CWC की बैठक में SIR पर बरसे खरगे

Mallikarjun Kharge Speech: बिहार की राजधानी पटना में CWC बैठक की शुरु हो गई है. बैठक की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संबोधन से हुई. खरगे ने अपने संबोधन में SIR और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी की साजिश रची जा रही है. खरगे ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि सदाकत आश्रम स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु था. 1921 में स्थापित कांग्रेस का यह ऐतिहासिक दफ्तर कांग्रेस पार्टी के अनेकों महान नेताओं की कर्मस्थली रहा है. पटना में हो रही CWC की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है. हम ऐसे समय में मिल रहे हैं, जबकि, अन्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, दोनो स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मुसीबतें नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है. प्रधानमंत्री जिनको “मेरे दोस्त” बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं. आज जब हमारे Voter List से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी Extended CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराएं. खरगे ने कहा कि ठीक 85 साल पहले रामगढ़ AICC सेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था. महात्मा गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल, डा. अम्बेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों 'एक व्यक्ति-एक वोट' का अधिकार दिया.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का आधार है- निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव. परन्तु आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही भयंकर सवाल उठ रहे हैं. विभिन्न राज्यों में खुलासे हुए हैं, EC उन सवालों के जवाब देने के बजाय हम से AFFIDAVIT मांग रहा हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिहार की ही तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है. वोट चोरी का मतलब है- दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति-पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन चोरी, दवाई चोरी, बच्चों की Scholarship और परीक्षा की चोरी. ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल गांधी जी के समर्थन में आएं.

खरगे ने कहा कि महात्मा गांधी का 100 साल पुराना दिया गया ‘स्वदेशी का मंत्र’ जिसे कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को परास्त करने के लिए इस्तेमाल किया, मोदी जी को आज याद रहा है. दूसरी तरफ चीन के लिए red carpet सरेआम बिछाए जाते हैं. पिछले 5 वर्षों में चीन से हमारे आयात दो गुना बढ़ गया है. आज हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है.ये समस्याएँ आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण और स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर कमजोर किया जा रहा है. '2 करोड़ नौकरियों' का वादा अधूरा रहा. युवा रोजगार के बिना भटक रहे हैं.नोटबंदी और गलत GST ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया. 8 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ. अब GST में वही सुधार लाए गए जिसकी मांग कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कर रही थी.

पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने वादे के मुताबिक किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए. 2020-21 के तीन काले कानूनों की वजह से आंदोलन चला, 750 से अधिक किसान शहीद हो गए. केंद्र की मोदी सरकार के साथ -साथ अन्य राज्यों की भाजपा सरकारें भी धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भावनाओं को ज्वलंत रखने के मौके तलाशती रहती हैं. भाजपा ने जनवरी 2024 में नीतीश कुमार को फिर से समर्थन देकर बिहार में एनडीए सरकार बनाई. नीतीश सरकार ने विकास का वादा किया, लेकिन बिहार की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है."डबल इंजन" का दावा खोखला साबित हुआ, केंद्र से कोई विशेष पैकेज नहीं मिला. बिहार में बेरोजगारी दर 15% से ऊपर है . हर साल लाखों युवा पलायन करते हैं. भर्ती घोटाले की वजह से युवा सड़कों पर आंदोलन करके पुलिस की लाठी खाते हैं. बिहार के किसानों की हालत शायद देश में सबसे ख़राब है. बाढ़ के कारण हर साल लाखों लोग कोसी और गंडक नदियों से नुकसान उठाते हैं. यह इस बात का सबूत है कि बाढ़ प्रबंधन में सरकार पूरी तरह विफल रही है.

खरगे ने NDA में मतभेद होने का दावा किया. उन्होंने कहा कि NDA में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने है. नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है. भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है. बिहार की 80% आबादी OBC, EBC और SC/ST वर्गों से है. जनता जाति जनगणना और आरक्षण नीतियों में पारदर्शिता चाहती है. कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरकर जाति जनगणना के लिए मजबूर किया है. बिहार में भी काँग्रेस महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में जाति सर्वेक्षण हुआ. मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि बिहार की जनता को सरकार द्वारा पारित 65% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दिलवा पाये? इतिहास गवाह है कि काँग्रेस सरकार ने तो आज से तीस साल पहले तमिलनाडु के लोगों के लिए 69% आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा दी. इसे डबल इंजन की सरकार यहां नहीं कर पाई.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सबसे अजीब बात UP के मुख्यमंत्री ने की, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी समझते हैं. उन्होंने पहले आरक्षण के विरोध में लेख भी लिखा था. अब उन्होंने जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर रोक लगा दी है. क्या प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि एक तरफ़ हम सब जाति जनगणना करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनको आपके मुख्यमंत्री जेल में डालने की बात कर रहे हैं. क्या ये सही है? आपको जनता को बताना चाहिए. बिहार राज्य का शासन और प्रशासन लंबे समय से छुट्टी पर है. हर दिन लूट-पाट और हत्या की घटनाएं होती है. अपराध दर में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है. स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है. सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, और अस्पतालों में दवाओं की भारी किल्लत है. एक साधारण बिहारवासी का बीमारी की स्थिति में या तो प्राइवेट अस्पतालों द्वारा शोषण किया जाता है, या वो इलाज कराने बिहार से बाहर जाने को मजबूर होता है.

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चाहती. वो विकास-केंद्रित राजनीति चाहती है.वह अपनी सरकार से Basic और long-term solution चाहती है. वह विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय और सुशासन का अधिकार चाहती है और यही कांग्रेस पार्टी की मांग है. बिहार ने अपने ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक योगदान के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया. यहाँ की जनता ने हमेशा सामाजिक न्याय और जन आंदोलन को बढ़ावा दिया. दलित, आदिवासी, पिछड़े- अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष किया. मैं चाहता हूं कि आज यहां से बिहार के पुनर्निर्माण का बिगुल फूंका जाए. कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन दलों के साथ मिलकर बिहार के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सुशासन मुहैया कराएगी. बिहार की जनता लंबे समय से ‘स्वर्णिम बिहार’ का सपना देख रही है और हम सब मिलकर इसे साकार करेंगे. ‘2025 विधानसभा चुनाव’ न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा. यहीं से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उलटी गिनती और अंत की शुरुआत होगी.

