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पटना के गांधी मैदान में सीएम सम्राट चौधरी ने किया पहली बार झंडोत्तोलन, स्वतंत्रता दिवस पर दिखा खास उत्साह

Independence Day 2026: बिहार में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति और उत्साह का माहौल रहा. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 15, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:21 PM IST
पटना के गांधी मैदान में सीएम सम्राट चौधरी ने किया पहली बार झंडोत्तोलन, स्वतंत्रता दिवस पर दिखा खास उत्साह
Image Credit: सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बिहार

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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