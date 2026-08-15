/पटना के गांधी मैदान में सीएम सम्राट चौधरी ने किया पहली बार झंडोत्तोलन, स्वतंत्रता दिवस पर दिखा खास उत्साह

Independence Day 2026: बिहार में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को देशभक्ति और उत्साह का माहौल रहा. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झंडोत्तोलन किया. मुख्यमंत्री बनने के बाद गांधी मैदान में यह उनका पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह था. झंडोत्तोलन के बाद मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली. समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है. गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस की टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया. इसके अलावा राज्य सरकार के 13 विभागों की ओर से अलग-अलग विषयों और विकास योजनाओं पर आधारित झांकियां निकाली जाएंगी.