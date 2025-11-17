Advertisement
गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण का मेगा शो! पीएम मोदी समेत बड़े दिग्गजों की एंट्री, पटना में ट्रैफिक लॉकडाउन...

Gandhi Maidan oath taking ceremony: 20 नवंबर को गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसके लिए सुरक्षा और ट्रैफिक की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं.

 

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:34 PM IST

Gandhi Maidan oath taking ceremony: पटना में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. ऐतिहासिक गांधी मैदान में 20 नवंबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री और एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं. भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही मैदान और उसके आसपास कड़े इंतज़ाम शुरू कर दिए हैं.

आम लोगों की एंट्री पर रोक 
जिला प्रशासन ने 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी है. इन चार दिनों में मैदान के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही, समारोह वाले दिन यानी 20 नवंबर को पूरे इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा. एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक आने-जाने वाले रास्तों को डायवर्ट किया जाएगा ताकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कोई बाधा न आए.

बसों, ऑटो और आम वाहनों के गांधी मैदान की ओर जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. प्रशासन ने साफ कहा है कि आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए वैकल्पिक मार्गों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी. सुरक्षा और ट्रैफिक दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

सोमवार को बड़ी बैठक
शपथ ग्रहण को लेकर गांधी मैदान में सोमवार को बड़ी बैठक हुई, जिसमें पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम., एसएसपी और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. अधिकारियों ने मैदान का निरीक्षण किया और कार्यक्रम से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जिसमें बैठक में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और वीवीआईपी मूवमेंट जैसे मुद्दों पर खास चर्चा हुई. 

गांधी मैदान में एक कंट्रोल कक्ष भी बनाया जाएगा जहां से पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए टीमों को पहले से तैयार रखा जाएगा. मैदान के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों में पुलिस बल तैनात रहेगा. पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक डायवर्ट प्लान जल्द ही जारी कर दिया जाएगा ताकि लोगों को पहले से ही जानकारी मिल सके.

20 नवंबर को होने वाला यह समारोह बिहार की राजनीति के लिए एक अहम दिन साबित होगा. प्रशासन कोशिश में है कि कार्यक्रम शानदार तरीके से पूरा हो और लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.

