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मुस्लिम पर्सनल लॉ और फैमिली पेंशन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! दूसरी पत्नी भी Pension की अधिकारी

Patna High Court News: नजमा खातून केस में पटना हाई कोर्ट ने साफ कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की गई दूसरी शादी को वैध माना जाएगा और इस आधार पर मृतक मुस्लिम कर्मचारी की दूसरी पत्नी भी फैमिली पेंशन की हकदार है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 05, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:32 PM IST
मुस्लिम पर्सनल लॉ और फैमिली पेंशन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! दूसरी पत्नी भी Pension की अधिकारी
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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