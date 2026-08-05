/मुस्लिम पर्सनल लॉ और फैमिली पेंशन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! दूसरी पत्नी भी Pension की अधिकारी

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नजमा खातून केस में पटना हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ और फैमिली पेंशन के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है. अदालत ने मुस्लिम कर्मचारी की दूसरी पत्नी को भी पेंशन का अधिकारी बताया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब तक देश या राज्य में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती या बहुविवाह पर स्पष्ट वैधानिक रोक नहीं लगाई जाती, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की गई दूसरी शादी को वैध माना जाएगा और इस आधार पर मृतक मुस्लिम कर्मचारी की दूसरी पत्नी भी फैमिली पेंशन की हकदार है. इस अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है.
बता दें कि नजमा खातून के पति मो. उस्मान बिहार सरकार के कर्मचारी थे, जिनकी मृत्यु 14 अक्टूबर 2024 को हो गई. पहली पत्नी के निधन के बाद कर्मचारी ने सेवा रिकॉर्ड/पेंशन दस्तावेजों में नजमा खातून (दूसरी पत्नी) का नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया था. पति के निधन के बाद जब नजमा खातून ने फैमिली पेंशन के लिए दावा किया, तो प्रशासनिक स्तर पर अड़चनें आईं. इसके खिलाफ उन्होंने पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी.
हाईकोर्ट में राज्य सरकार के वकील और महालेखाकार ने बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के तहत तर्क दिया कि सेवा नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी को दूसरी शादी करने से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है. अनुमति न होने की स्थिति में पेंशन स्वीकृत करने में प्रक्रियात्मक बाधाएं आती हैं. इस पर जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक यूसीसी (UCC) या कोई अन्य कानून बहुविवाह को प्रतिबंधित करने के लिए लागू नहीं होता, तब तक मुसलमानों के वैवाहिक अधिकार और दायित्व 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' से ही संचालित होंगे.
अदालत ने 27 जून 2011 के बिहार वित्त विभाग के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी मृतक मुस्लिम कर्मचारी की पर्सनल लॉ के अनुसार एक से अधिक वैध पत्नियां हैं, तो वे सभी फैमिली पेंशन की समान रूप से हकदार होंगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि सेवा नियम 23 पूर्व अनुमति की बात करता है, लेकिन इसमें यह छूट भी शामिल है कि यदि पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की अनुमति है.
कोर्ट ने साफ कहा कि केवल अनुमति न लेने के आधार पर वैध पत्नी को पेंशन के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. हाई कोर्ट ने लखीसराय के सिविल सर्जन और बिहार के महालेखाकार को निर्देश दिया कि वे नजमा खातून के पक्ष में तुरंत फैमिली पेंशन और बकाए राशि को स्वीकृत व जारी करने की प्रक्रिया पूरी करें.
रिपोर्ट- रजनीश