PM मोदी की मां का AI वीडियो पर कांग्रेस को 'हाई' फटकार, तुरंत डिलीट करने का आदेश

Patna High Court On PM Modi Mother AI Video Case: पीएम मोदी की मां को लेकर बनाए गए AI वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी को तुरंत वीडियो डिलीट करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बाजंतरी की अदालत ने कहा कि यह AI वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को अपमानित करने वाला है. इस वीडियो तत्काल प्रभाव से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया जाए. बता दें कि बिहार कांग्रेस ने 10 सितंबर को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया गया था.

इस वीडियों में पीएम मोदी के सपने में उनकी मां का AI-आधारित चित्रण किया गया था. इस वीडियो पर सियासी गलियारे में जमकर बवाल हुआ था. बीजेपी नेताओं ने इस वीडियो को खिलाफ पटना हाईकोर्ट का रुख किया था. बीजेपी ने अपनी शिकायत में दावा किया गया कि ये वीडियो न केवल प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने वाला है, बल्कि महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन भी है. वहीं बीजेपी कार्यकर्ता संकेत गुप्ता ने इस वीडियो के खिलाफ दिल्ली में एक FIR दर्ज कराई थी. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 18(2), 336(3), 336(4), 340(2), 352, 356(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया था.

अब हाईकोर्ट के आदेश से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. पार्टी को अब वीडियो डिलीट करना होगा. कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने जो वीडियो डाला था वो सामाजिक और नैतिक अपराध था. आज माननीय उच्च न्यायालय ने हटाने का निर्देश दिया इसका मतलब यह कानूनी अपराध भी था. राजनीति को निचले स्तर पर ले जाना साथ ही साथ संविधान खतरे की बात कहना और देश के प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपमानित करना बताता है कि राजनीति ईर्ष्या में कानून की धज्जियां उड़ना कांग्रेस का संस्कार है.

