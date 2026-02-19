Advertisement
वोट चोरी और चुनावी हलफनामे में फर्जीवाड़ा: स्पीकर प्रेम कुमार और मंत्री समेत 42 विधायकों की विधायकी पर खतरा, HC ने भेजा नोटिस

Bihar Politics: बिहार चुनाव में धांधली जैसे आरोपों पर हाईकोर्ट से नोटिस पाने वालों में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी शामिल हैं. इसके अलावा पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा और विधायक चेतन आनंद का भी नाम है. राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद को भी नोटिस मिला है.

Feb 19, 2026

पटना हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
Bihar Politics: बिहार की सियासत से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है. बिहार विधानसभा चुनाव में धांधली और हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने इस मामले को गंभीर मानते हुए सभी विधायकों को निर्धारित समय में स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय के इस फैसले से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है.

किस-किस को मिला नोटिस?

हाईकोर्ट ने इस मामले में जिन लोगों को नोटिस भेजकर तलब किया है, उनमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव समेत कुल 42 विधायकों के नाम शामिल हैं.

विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री का भी नाम

  1. प्रेम कुमार (बिहार विधानसभा अध्यक्ष)
  2. विजेंद्र प्रसाद यादव (ऊर्जा मंत्री)
  3. जीवेश मिश्रा (पूर्व मंत्री)
  4. चेतन आनंद (विधायक)
  5. अमरेंद्र प्रसाद (गोह से राजद विधायक)

क्या है यह पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, पिछले विधानसभा चुनाव में हारे हुए कई उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के निर्वाचन को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इन याचिकाओं में चुनाव के दौरान धांधली, वोटों चोरी और  चुनावी हलफनामे (Affidavit) में गलत जानकारी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

क्या सभी की विधायकी समाप्त हो जाएगी?

फिलहाल यह पूरा मामला पटना हाईकोर्ट में लंबित है. हाईकोर्ट ने सभी आरोपित विधायकों को नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये माननीय कोर्ट में अपना क्या बचाव पेश करते हैं. अगर आरोप सिद्ध होते हैं, तो कई विधायकों की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा सकता है.

