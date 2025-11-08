Advertisement
उमेश कुशवाहा का पलटवार! बिहार ने सुशासन और विकास के नाम पर किया मतदान; 14 नवंबर को विपक्ष को मिलेगा जवाब

Bihar chunav 2025: जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता ने सुशासन और विकास के नाम पर एनडीए के पक्ष में वोट किया है. उन्होंने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 14 नवंबर को नतीजे सब कुछ साफ कर देंगे.

 

Nov 08, 2025

Umesh Kushwaha: पटना से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है. जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पर विपक्ष के बयानों का जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि आरजेडी यह कह रही है कि विरोधी लहर के वजह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन असली नतीजा 14 तारीख को सबके सामने आ जाएगा. कुशवाहा ने विश्वास जताया कि बिहार की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताते हुए सुशासन और विकास के नाम पर मतदान किया है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है. जनता को भरोसा है कि राज्य की बागडोर फिर से नीतीश कुमार के हाथों में ही सुरक्षित है.

महागठबंधन पर निशाना
उमेश कुशवाहा ने महागठबंधन पर भी करारा हमला बोला, उन्होंने कहा कि  "महागठबंधन मुद्दों से खाली हो चुका है. वे अब युवाओं और सामान्य वर्ग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. पहले नौकरी के नाम पर जिन लोगों से जमीन ली गई थी, उनकी जमीन लौटाएं." उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने "सबका साथ, सबका विकास" के नारे को सच्चे अर्थों में लागू किया है. बिहार में शिक्षा, रोजगार, सड़क और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, वह सबके सामने हैं.

राहुल गांधी के आरोप पर जवाब
राहुल गांधी के हालिया बयान पर भी उमेश कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी है. राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार में वोट चोरी की कोशिश हुई है और एक महिला ने अलग-अलग जगहों पर वोट डाला है. इस पर कुशवाहा ने कहा कि राहुल गांधी का यह दावा पूरी तरह झूठा साबित हुआ है. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं. बिहार में हर जगह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हुआ है. जनता समझ चुकी है कि विपक्ष का खेल खत्म हो गया है."

जनता का भरोसा नीतीश पर
कुशवाहा ने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि कौन नेता वादे निभाते हैं और कौन सिर्फ बयानबाजी करता है. उन्होंने कहा, "जनता ने एक बार फिर विकास और स्थिरता के लिए वोट दिया है. नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं." अंत में उमेश कुशवाहा ने कहा कि 14 नवंबर को आने वाले नतीजे यह साबित करेंगे कि बिहार ने सुशासन पर भरोसा जताया है और एनडीए की लहर पूरे राज्य में चल रही है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

Bihar chunav 2025

