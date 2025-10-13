Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

पति से पैसे ऐंठने के लिए मां ने किया बेटे का अपहरण, 6 घंटे में खुलासे से पटना में हड़कंप

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. जिले में एक मां ने अपने बेटे के अपहरण की साजिश रची थी. पुलिस ने खुलसा किया कि पति से फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण कराया.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 13, 2025, 08:15 AM IST

पटना में कलयुगी मां ने रची साजिश
पटना में कलयुगी मां ने रची साजिश

Patna News: पटना के दानापुर के ताराचक से अपहरण किए गए मासूम बच्चे को पटना पुलिस ने महज 6 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया. इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि बच्चे के अपहरण की साजिश खुद उसकी मां ने रची थी, जिसमें उसने अपने रिश्तेदारों मौसा, मौसी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 21 लाख रुपये की फिरौती मांगने की योजना बनाई थी.

नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमीभानु प्रताप सिंह ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर को ताराचक, दानापुर में एक बच्चे के अपहरण की सूचना मिली थी. अज्ञात अपराधियों ने परिजनों से 21 लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में SIT टीम का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल सर्विलांस और CCTV फुटेज के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 घंटे में बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और फिरौती की मांग में प्रयुक्त मोबाइल फोन समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों में पंकज कुमार, तुलसी मंडी, गुलजार बाग, अनिल कुमार नुरूदीनगंज, भारत माता मंदिर के पास, रैविन्स कुमार, नुरूदीनगंज भठी पर, संजु देवी तुलसी मंडी, गुलजार बाग और अपहृत बच्चे की मां ताराचक, दानापुर की रहनेवाली अंजू देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चे को सकुशल बरामद भी किया गया है.

जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि मां अंजु देवी ने ही अपने बेटे के अपहरण की साजिश रची थी. उसने अपने मायके और ननिहाल पक्ष के लोगों को साथ लेकर पिता से फिरौती वसूलने का प्रयास किया. पुलिस ने बताया कि अंजु देवी शुरू से ही जांच में सहयोग नहीं कर रही थी और CCTV फुटेज दिखाने से भी मना कर रही थी. एक कीपैड मोबाइल, 5 स्क्रीन टच मोबाइल फोन बरामद किया है.नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि यह पटना पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है कि बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया और इस कलयुगी मां की काली करतूत का पर्दाफाश हो सका.

रिपोर्ट: इश्तियाक खान

