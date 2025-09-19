पटना मेट्रो का शुभारंभ अभी बाकी है! चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक बार और बिहार आएंगे पीएम मोदी

Patna Metro: पीएम मोदी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक बार और बिहार का दौरा कर सकते हैं. हालांकि इसके बारे में भाजपा या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि पटना मेट्रो का अभी शुभारंभ बाकी है और इतने बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो, बिहार सरकार की भी मंशा यही होगी. ऐसे में पीएम मोदी की जल्द ही एक और बिहार यात्रा तय हो सकती है. कहा तो यह भी जा रहा है कि नवरात्र में ही पीएम मोदी बिहार की यात्रा कर सकते हैं और पटना मेट्रो का लोकार्पण कर सकते हैं. बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कोई भी उद्घाटन और शुभारंभ का कार्यक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जाती है.

माना जा रहा है कि नवरात्र की सप्तमी तिथि यानी 29 सितंबर को पटना मेट्रो का शुभारंभ हो सकता है. इसी शुभ दिन को माता रानी के पट खुलेंगे और यह माना जा रहा है कि शायद उसी दिन पटना मेट्रो के दरवाजे भी आम जन के लिए खुल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए. पटना मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल पूरा हो चुका है और तकनीकी जांच भी संपन्न हो चुकी है.

पटना मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि पहले फेज के तीन मुख्य स्टेशन आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ का सेफ्टी आडिट किया जा चुका है. सेफ्टी आडिट के दौरान पटना मेट्रो को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर ट्रायल किया गया. सभी तकनीकी पहलुओं की गंभीरता से जांच की गई. इनमें ब्रेक, स्पीड कंट्रोल, सिग्नलिंग, यात्री सुविधाओं, प्लेटफॉर्म की सुरक्षा आदि को परखा गया.

सेफ्टी ट्रायल में पटना मेट्रो को हरी झंडी दे दी गई है. छोटी मोटी जो कमियां पाई गई हैं, उन्हें एक हफ्ते में पूरा करने को कहा गया है. पटना मेट्रो के निरीक्षण के बाद मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कई अहम दिशानिर्देश दिए. अभी केवल एक ही ट्रेन सेट उपलब्ध है. इसलिए एक और ट्रेन सेट मंगाने का निर्देश दिया गया, ताकि यात्रियों की सहूलियत और टाइमिंग प्रभावित न हो.

माना जा रहा है कि पटना मेट्रो के उद्घाटन की अंतिम तारीख 29 सितंबर तय की गई है. इस दिन नवरात्र की सप्तमी तिथि है और इसी दिन मातारानी का पट खुलता है. हालांकि अभी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस तारीख के लिए कोई हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन तैयारियां इसी तारीख को लक्ष्य करके की जा रही हैं.