पटना मेट्रो का शुभारंभ अभी बाकी है! चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक बार और बिहार आएंगे पीएम मोदी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2929022
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

पटना मेट्रो का शुभारंभ अभी बाकी है! चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक बार और बिहार आएंगे पीएम मोदी

Patna Metro: पटना मेट्रो का ट्रायल सफल रहा है और चुनाव से ऐन पहले सरकार जरूर चाहेगी कि इसका शुभारंभ चुनाव से पहले हो. ऐसे में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पटना मेट्रो का शुभारंभ होना ही है. इंतजार बस पीएमओ से समय मिलने का है. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:25 PM IST

Trending Photos

पटना मेट्रो का शुभारंभ अभी बाकी है! चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक बार और बिहार आएंगे पीएम मोदी
पटना मेट्रो का शुभारंभ अभी बाकी है! चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक बार और बिहार आएंगे पीएम मोदी

Patna Metro: पीएम मोदी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक बार और बिहार का दौरा कर सकते हैं. हालांकि इसके बारे में भाजपा या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि पटना मेट्रो का अभी शुभारंभ बाकी है और इतने बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो, बिहार सरकार की भी मंशा यही होगी. ऐसे में पीएम मोदी की जल्द ही एक और बिहार यात्रा तय हो सकती है. कहा तो यह भी जा रहा है कि नवरात्र में ही पीएम मोदी बिहार की यात्रा कर सकते हैं और पटना मेट्रो का लोकार्पण कर सकते हैं. बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कोई भी उद्घाटन और शुभारंभ का कार्यक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जाती है.

READ ALSO: त्योहारों में घर जाना हुआ आसान,BSRTC बिहार से इन 5 राज्यों के लिए चलाएगा स्पेशल बसें

माना जा रहा है कि नवरात्र की सप्तमी तिथि यानी 29 सितंबर को पटना मेट्रो का शुभारंभ हो सकता है. इसी शुभ दिन को माता रानी के पट खुलेंगे और यह माना जा रहा है कि शायद उसी दिन पटना मेट्रो के दरवाजे भी आम जन के लिए खुल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए. पटना मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल पूरा हो चुका है और तकनीकी जांच भी संपन्न हो चुकी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पटना मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि पहले फेज के तीन मुख्य स्टेशन आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ का सेफ्टी आडिट किया जा चुका है. सेफ्टी आडिट के दौरान पटना मेट्रो को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर ट्रायल किया गया. सभी तकनीकी पहलुओं की गंभीरता से जांच की गई. इनमें ब्रेक, स्पीड कंट्रोल, सिग्नलिंग, यात्री सुविधाओं, प्लेटफॉर्म की सुरक्षा आदि को परखा गया. 

सेफ्टी ट्रायल में पटना मेट्रो को हरी झंडी दे दी गई है. छोटी मोटी जो कमियां पाई गई हैं, उन्हें एक हफ्ते में पूरा करने को कहा गया है. पटना मेट्रो के निरीक्षण के बाद मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कई अहम दिशानिर्देश दिए. अभी केवल एक ही ट्रेन सेट उपलब्ध है. इसलिए एक और ट्रेन सेट मंगाने का निर्देश दिया गया, ताकि यात्रियों की सहूलियत और टाइमिंग प्रभावित न हो.

READ ALSO:  Vande Bharat: दानापुर से जोगबनी के बीच हुई शुरुआत, जानें रूट, किराया और टाइमिंग

माना जा रहा है कि पटना मेट्रो के उद्घाटन की अंतिम तारीख 29 सितंबर तय की गई है. इस दिन नवरात्र की सप्तमी तिथि है और इसी दिन मातारानी का पट खुलता है. हालांकि अभी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस तारीख के लिए कोई हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन तैयारियां इसी तारीख को लक्ष्य करके की जा रही हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Patna MetroPM Modibihar chunav 2025

Trending news

Jehanabad news
पंचायती राज अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने पंचायत सचिव को ठगा, एक लाख रुपये उड़ाए
bihar chunav 2025
राजेश राम बोले, सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में विवाद नहीं
CM nitish kumar
महिला आयोग की 24वीं वर्षगांठ पर CM नीतीश कुमार ने ऑनलाइन शिकायत पोर्टल लॉन्च किया
Bihar politics
मुंगेर में NDA का शक्ति प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री बोले- 'हर घर पहुंचा विकास'
Pappu Yadav
राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव
ranchi crime news
रांची में पत्थर से कूचकर युवक की हत्या, सबूत छिपाने के लिए शव जलाया
Prashant Kishor
सम्राट, मंगल, दिलीप, अशोक और संजय जायसवाल, प्रशांत किशोर ने सभी को लपेट दिया
Begusarai News
हत्या या हादसा? नदी में मिली लापता पेट्रोल पंप मालिक की लाश, जांच में जुटी पुलिस
Jharkhand farmer news
जमशेदपुर में किसानों के लिए कार्यशाला, वैज्ञानिक खेती और बाजार रणनीति पर जोर
Akshara Singh news
भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह का 'बदन पे सितारे लपेटे हुए' गाने पर दिखा खास अंदाज
;