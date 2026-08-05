पटनाः सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 7वें दिन भी जारी, कई इलाकों में लगा कूड़ा-कचरा का ढेर

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पटना नगर निगम और नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज (5 अगस्त) 7वें दिन भी जारी है. हड़ताल का सबसे बड़ा असर राजधानी पटना की सफाई व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है. नियमित रूप से कचरा नहीं उठने के कारण शहर की सड़कों, गलियों और मोहल्लों में कूड़े का अंबार लग गया है. लगातार हो रही बारिश के बीच कचरा पानी में सड़ने लगा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और संक्रमण व बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. लोगों को पैदल चलने और वाहनों के आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, पटना नगर निगम की ओर से विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है.
नगर निगम की वैकल्पिक व्यवस्था शहर की जरूरत के मुकाबले नाकाफी साबित हो रही है. मुख्य सड़कों की सफाई पर जोर दिया जा रहा है, जबकि कई गलियों और मोहल्लों में कई दिनों से कचरा नहीं उठाया गया है. जानकारी के अनुसार, पटना शहर से प्रतिदिन करीब 1200 टन कचरा निकलता है, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह व्यवस्था प्रभावित हुई है. राजधानी के कई इलाकों में कूड़ा-कचरा का अंबार लगता जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का डर पैदा हो गया है.
मेयर की बैठक में भी नहीं निकल सका नतीजा
वहीं, सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. इस बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की गई और मेयर ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजा जाएगा. हालांकि, कर्मचारियों की तीन प्रमुख मांगों पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं होने के कारण बैठक से कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका.
वीवीआईपी इलाकों में भी लगा कूड़ा का अंबार
हड़ताल जारी रहने से राजधानी के कई इलाकों- अटल पथ, सर्विस लेन, दीघा, कंकड़बाग, पटेल नगर, अशोक राजपथ, गर्दनीबाग, राजेंद्र नगर समेत अन्य क्षेत्रों में कचरा सड़कों पर फैला हुआ है. ऐसे में शहरवासियों की नजर अब सरकार और नगर निगम के बीच होने वाली अगली बातचीत पर टिकी है, ताकि जल्द समाधान निकले और राजधानी को गंदगी से राहत मिल सके.