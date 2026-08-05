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पटनाः सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 7वें दिन भी जारी, कई इलाकों में लगा कूड़ा-कचरा का ढेर

Patna Sanitation Workers Strike: राजधानी पटना इन दिनों कूड़े के संकट से जूझ रही है. पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से शहर के कई इलाकों में कूड़ा-कचरा का ढेर लग गया है. इससे बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है.

Reported ByShivam Raj
Published: Aug 05, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:04 PM IST
पटनाः सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 7वें दिन भी जारी, कई इलाकों में लगा कूड़ा-कचरा का ढेर
Image Credit: पटनाः सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 7वें दिन भी जारी (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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