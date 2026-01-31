Advertisement
एक ही सरकार के 2 डिप्टी CM: एक परिजनों के घर जाकर भरोसा दे रहे तो दूसरे अपने ऑफिस में मिलने को बेताब! उनकी पुलिस धमका भी रही

Patna NEET Student Death Case: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने छात्रा के परिजनों से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था. उन्होंने कहा था कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस घटना में किसी भी दोषी को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. वहीं डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी बतौर गृह मंत्री फेल साबित होते नजर आए. उनका पहला बड़ा असाइनमेंट था और उनकी पुलिस ने घनघोर लापरवाही बरती है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 31, 2026, 12:30 PM IST

Patna NEET Student Death Case: पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है. अभी तक इस केस में पटना पुलिस की भूमिका काफी संदेहात्मक रही. पुलिस की कार्यशैली को देखते हुए लग रहा है कि जैसे उसने मामले को सुलझाने की जगह और उलझाने का काम किया है. छात्रा के साथ शंभू हॉस्टल में क्या हुआ था? पुलिस की लापरवाही के कारण है इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है. इस केस में पुलिस और SIT के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी डायरेक्ट इंवॉल्व हुए. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने छात्रा की मौत के 15 दिन बीतने के बाद उसके परिजनों से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया. वहीं गृह मंत्री होने के कारण डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहले दिन से इस केस से जुड़े हुए थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वह खुद पूरी जांच प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे थे. इसके बावजूद पुलिस ने घोर लापरवाही कैसे बरती, यह सवाल भी बड़ा अहम हो गया है. 

बता दें कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 27 जनवरी की शाम को छात्रा के परिवार से मुलाकात की थी और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया था. सिन्हा ने कहा कि सुशासन के राज में जिन्होंने भी ऐसा काम किया है, उन्हें पक्की सजा मिलेगी. उन्होंने कहा था कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस घटना में किसी भी दोषी को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. चाहे इस दुखद प्रकरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कितने भी रसूखदार क्यों न हों, पुष्टि होने पर उसके विरुद्ध सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी. केस के हर पहलू की गहन और निष्पक्ष जांच की जा रही है. वहीं छात्रा की मां ने डिप्टी सीएम सिन्हा से साफ कहा था कि उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए. जिसके बाद विजय सिन्हा ने पीड़ित मां से कहा था कि गृह मंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि पुलिस प्रशासन पूरे प्रकरण की पूरी गंभीरता और सजगता के साथ निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है. जांच प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रही है.

बिहार के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी के लिए यह केस उनका पहला बड़ा असाइनमेंट था और उसमें वह फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं. मामले को लेकर सम्राट की पुलिस का रवैया बेहद गैर-जिम्मेदाराना रहा. पुलिस की लापरवाही से सारे सबूत नष्ट हो चुके हैं. मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण और उसके अंडरगार्टमेंट्स पर ह्यूमन स्पर्म मिलने के खुलासे के बावजूद पुलिस इस मामले को आत्महत्या साबित करने में जुटी है. जांच के नाम पर पहले दिन से मामले को जिस तरह से हैंडल किया गया, वो न केवल संदिग्ध रहा, बल्कि पूरी तरह अमानवीयता से भरा हुआ था. दुनिया से जा चुकी लड़की को चरित्रहीन साबित करने के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे. हॉस्टल से लेकर हॉस्पिटल और डॉक्टरों से लेकर पुलिस तक, सबकी भूमिका सवालों के घेरे में रही. अब बिहार के डीजीपी विनय कुमार भी बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं. 

छात्रा के परिजनों का आरोप है कि डीजीपी विनय कुमार की ओर से उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह स्वीकार कर लें कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है. परिजनों के अनुसार, प्रदेश के एक बड़े नेता के नाम से उनको धमकाया जा रहा है. परिजन का आरोप है कि शुक्रवार (30 जनवरी) की दोपहर बाद 2 बजे मिलने के लिए डीजीपी ने बुलाया था. उनसे कहा गया कि यहां आ जाइए आपलोग और जांच से आपलोग संतुष्ट हो जाइएगा. उसके बाद कहा गया कि एक बड़े नेता से मिलाना है और वहां चलना ही होगा. परिजनों का आरोप है कि डीजीपी ऑफिस में गुंडा जैसा बर्ताव किया गया. उन्होंने कहा कि हमारा शक किसी पर नहीं है. पढ़ने वाली लड़की थी. मामले को लटकाया जा रहा है और असली गुनहगार को बचाया जा रहा है. 

अब सवाल यह है कि आखिर परिजनों को किस बड़े नेता से मिलवाने की बात कही जा रही थी? क्या वह नेता खुद सम्राट चौधरी तो नहीं हैं? इन सबके बीच बिहार सरकार ने CID को सौंपने की अनुशंसा कर दी है. इसकी जानकारी भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी. सम्राट चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- 'बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए NEET छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को CBI से जांच का आग्रह किया है. घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए.' अब सवाल यह है कि जब पटना पुलिस ने इतना रायता फैला दिया है, तो सीबीआई इसे कैसे समेटगी?

