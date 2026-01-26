NEET छात्रा मौत मामले में पप्पू यादव ने फिर उठाए सवाल, कहा- सिस्टम किसे बचा रहा है?

Pappu Yadav On NEET Student Death Case: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आज कोई भी बेटी, बहन या मां सुरक्षित नहीं है. पप्पू यादव ने कहा कि अगर सरकार सच में सुरक्षा को लेकर गंभीर है तो सभी हॉस्टलों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए जाते और उनकी एक्सेस पीड़िता की मां को क्यों नहीं दी जाती? उन्होंने सवाल किया कि आखिर किसी हॉस्टल में लड़के या बाहरी पुरुष कैसे प्रवेश कर लेते हैं और किसे बचाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि वे 6 तारीख से लगातार कह रहे हैं कि बलात्कार हुआ है और इसमें प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है.

पूर्णिया सांसद ने आरोप लगाया कि एक रसूखदार परिवार के बेटे को बचाने के लिए पूरे मामले को भटकाया जा रहा है और एसआईटी पर भी सवाल उठाए. पप्पू यादव ने कहा कि पीड़िता के परिवार को टॉर्चर किया जा रहा है और मरने के बाद भी बच्ची को बदनाम करने की कोशिश की गई. उन्होंने पूछा कि घटना के बाद कपड़े क्यों धोए गए और मौके पर कौन-कौन लोग मौजूद थे, जब पुलिस तक वहां नहीं थी? उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराधों का हवाला देते हुए कहा कि गया, मुजफ्फरपुर और बक्सर जैसी जगहों पर नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन प्रभावशाली नेताओं द्वारा आरोपियों को बचाया जा रहा है.

शंभू हॉस्टल और प्रभात मेमोरियल अस्पताल की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए पप्पू यादव ने कहा कि डॉक्टर और अस्पताल भी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं. उन्होंने कहा कि पीएमसीएच की रिपोर्ट को मानने से इनकार किया जा रहा है और एम्स को अधूरे कागजात भेजे गए. चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि कम कहा है राहुल गांधी ने, पूरा बीजेपी का चुनाव इलेक्शन कमीशन लड़ रहा है. संविधान को रौंदा जा रहा है और लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी हो रही है. कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है और 2029 का फैसला अभी दूर है. पप्पू यादव ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में जाति-धर्म का कोई सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ बेटी की सुरक्षा और न्याय का है.